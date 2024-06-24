Хедлайнером Дня молодежи в Казани станет Ольга Серябкина

Фото: Динар Фатыхов

День молодежи в Казани отпразднуют на площадке экстрим-парка «Урам». Хедлайнером мероприятия станет российская певица Ольга Серябкина, сообщила в ходе «делового понедельника» председатель комитета по делам молодежи города Алия Загидуллина.

Мероприятие пройдет 29 июня. Программа рассчитана на весь день — с 10.00 до 22.00 посетителей ждут различные мастер-классы, спортивные соревнования и тематические площадки.

Загидуллина также рассказала про проведение общегородского выпускного. Он пройдет 28 июня на площадке ледового дворца «Татнефть арена». Сбор гостей стартует в 15.30, а концерт — в 17.00.

Выпускной планирует посетить 6 тысяч учеников из 200 школ Казани. Хедлайнером станет российская исполнительница Анет Сай.

Напомним, «Урам» стал главной площадкой Дня молодежи в Казани и в прошлом году. На ней прошли образовательные и спортивные события, день завершился праздничным концертом с выступлением хедлайнера.

Елизавета Пуншева