В Иннополисе установят экспериментальный правовой режим для беспилотников

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Иннополисе установят экспериментальный правовой режим для беспилотников. Соответствующее решение принято депутатами на 40-м заседании Государственного совета Татарстана.

— В рамках специального правового регулирования для цифровых инноваций, созданных ФЗ «О регуляторных песочницах», в минувшем году на территории Иннополиса по решению правительства России установлен экспериментальный правовой режим для высокоавтоматизированных транспортных средств первой и второй категории. Это была инициатива компании «Яндекс». Сегодня вашему вниманию представлена еще одна инициатива Центра организации движения беспилотных транспортных средств по установлению в Иннополисе специальной пилотной зоны для тестирования перспективных технологий широкого применения беспилотных авиационных систем, — рассказал председатель Комитета Госсовета Татарстана по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин.



Он напомнил, что в регионах России — Томской области, Камчатке, Чукотке, ХМАО и ЯНАО — созданы и действуют ЭПР. В них беспилотники в рамках эксперимента доставляют грузы от 10 кг на расстояния в 100 и более км вне населенных пунктов.

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Экспериментальный правовой режим для беспилотников на территории Иннополиса предусматривает использование беспилотных аппаратов с максимальной взлетной массой менее 30 кг для выполнения авиационных работ и перевозки грузов в интересах мэрии города и других заказчиков, рассказал Александр Тыгин.

— Решение об установлении экспериментальной площадки принимается Правительством России на основании заключения высшего исполнительного органа субъекта с учетом позиции представительного органа. В связи с этим в парламент республики поступило обращение нашего республиканского правительства с просьбой рассмотреть это предложение и его поддержать, — заявил депутат.

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Напомним, Минэкономразвития России приняло к рассмотрению проект об установлении экспериментально-правового режима для беспилотных летательных аппаратов в Иннополисе в декабре 2022 года. По мнению гендиректора ОЭЗ «Иннполис», введение ЭПР поможет найти пути решения в вопросе создания городской аэромобильности.

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Татьяна Демина