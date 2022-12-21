Сенат утвердил Линн Трейси новым послом США в России

Фото: wikipedia.org/U.S. Department of State

Сенат Конгресса США полного состава в среду утвердил Линн Трейси на пост американского посла в России, трансляцию заседания ведет телеканал C-SPAN.



Трейси получила достаточное для утверждения число голосов.

Президент США Джо Байден выдвинул Трейси на должность главы американского диппредставительства в РФ в сентябре:

— Она является лауреатом премии Госдепартамента за выдающиеся заслуги, премии госсекретаря за героизм и президентской премии за заслуги перед президентом. Она знает русский язык, — говорится в ее характеристике.

Трейси уже работала в Москве в качестве заместителя посла в 2014—2017 годах.

Фото: pxhere.com

В марте глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс сообщал, что Соединенные Штаты хотели бы сохранить взаимное дипломатическое присутствие с Россией и оставить открытыми линии для коммуникации.

В начале сентября посол США в России Джон Салливан завершил свою работу на данном посту и покинул Москву. Он проработал на этой должности почти 3 года. До прибытия его преемника обязанности посла будет выполнять Элизабет Руд.

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Маргарита Головатенко