Правительство продлило ранее полученные предприятиями разрешения до конца 2023 года

Правительство продлило до 2023 года разрешения, полученные предприятиями в отдельных сферах деятельности, об этом сообщает пресс-служба кабмина.



До конца года будет действовать более сотни полученных ранее предпринимателями разрешений в таких сферах, как транспорт, экология, промышленная безопасность, связь, телерадиовещание, оборот ветеринарных лекарств и кормовых добавок.

— Режим действия бесшовно продлен с 1 января: от организаций не потребуется никаких дополнительных шагов, государственные органы сами внесут изменения в реестры и базы данных. Не нужно будет уплачивать пошлины или сборы. Бесплатным будет и оформление лицензий, указали в правительстве.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Отмечается, что уполномоченные ведомства сокращают сроки оформления документов и перечень предоставляемых сведений. Такой же порядок будет действовать в том числе на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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Маргарита Головатенко