В 2023 году Татарстан вошел в топ-5 регионов по привлекательности для инвесторов

Фото: Динар Фатыхов

В 2023 году Татарстан вошел топ-5 по привлекательности для инвесторов. Также республика стала второй в национальном рейтинге по инвестиционному климату в регионах России, сообщает Евразийский центр инноваций.

Руководитель акселерационных программ Евразийского центра инноваций Ирина Брусова отметила, что Татарстан имеет уникальную экосистему инноваций. Именно это, по ее мнению, делает регион особенно привлекательным для инвесторов. Она добавила, что инвесторы чаще всего рассчитывают на корпорации как на главный катализатор успешных инноваций.

Согласно данным Евразийского центра инноваций, сегодня лишь 50% корпораций Татарстана ведут работу в области открытых инноваций. Также только 10% представителей крупного бизнеса из выборки активно инвестировали в стартапы, хотя примерно половина опрошенных компаний применяет в своей практике отдельные инструменты корпоративных инноваций. Что касается взаимодействия крупного бизнеса с вузами республики, то более 75% предприятий из выборки так или иначе сотрудничают с университетами.

К маю 2024 года в Татарстане зарегистрировано 990 тысяч частных инвесторов, имеющих брокерские счета на Московской бирже. Это на 8 419 человек больше, чем в предыдущем месяце. Из них в мае 2024 года сделки на рынке акций и рынке облигаций совершал 127 841 частный инвестор — это на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Разиль Самигуллин