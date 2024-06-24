В столице Татарстана на нескольких улицах ограничат движение на 2,5 месяца
В Казани на нескольких улицах ограничат движение транспорта на 2,5 месяца. На участках дорог будет размещаться трассы электроснабжения и кабели связи, сообщает пресс-служба мэрии Казани.
С 27 июня по 12 сентября будет ограничено движение на следующих участках:
- улица Восстания (в районе здания №80);
- улицы Восстания и Васильченко (в районе сквера им. Васильченко);
- улица Восстания (в районе дома №87а);
- улица Кулахметова (в районе жилого дома №87 по улице Восстания);
- улица Кулахметова (в районе здания № 83а по улице Восстания);
- улица Шамиля Усманова (в районе здания №83а по улице Восстания);
- улице Шамиля Усманова (в районе жилого дома №35 по улице Кулахметова).
В настоящее время в столице Татарстана действуют следующие ограничения движения: на участке улицы Хусаина Мавлютова до въезда через КПП Деревни Универсиады ограничение движения и парковки транспорта будет действовать до 23.59 28 июня, на улице Академика Лаврентьева в связи с реконструкцией тепловода проезжая часть будет полностью закрыта до 20 июля на участке от здания №3 до улицы Фатыха Амирхана.
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