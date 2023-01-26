Численность работников муниципальных учреждений Казани снизилась, расходы на оплату их труда — выросли

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Расходы на оплату труда муниципальных служащих Казани выросли на 35,7 миллиона

В 2022 году в Казани фактические расходы на оплату труда муниципальных служащих с учетом страховых взносов составили почти 1,53 млрд рублей. Такие данные приводит Финансовое управление исполкома города.



Для сравнения, в 2021 году фактические расходы на оплату труда муниципальных служащих с учетом страховых взносов составили 1,49 млрд рублей. Таким образом, сумма выросла на 2,4%, или на 35,7 млн рублей.

Среднесписочная численность муниципальных служащих Казани на начало 2023 года составила 1 661 человек. По сравнению с январем 2022 года она не изменилась.

В среднем за 2022 год на одного муниципального служащего потратили 920,3 тысячи рублей. В 2021-м сумма была ниже — 898,8 тысячи рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, во второй половине прошлого года в Казани увеличили размеры ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих на постоянной основе муниципальные должности органов местного самоуправления и муниципального органа. В частности, это затронуло мэра столицы Татарстана, его заместитетелей, секретаря Казгодумы, аудитора Контрольно-счетной палаты и председателя Избирательной комиссии города.

Так, размер ежемесячного денежного вознаграждения мэра Казани с 1 октября 2022 года установлен в 43 620 рублей. За 2020 год он составлял 41 942.



Кроме того, осенью 2022 года в Казани повысили оклады работников, осуществляющих техническое обеспечение органов местного самоуправления и мэрии города. Так, например, с 1 октября оклад главного архитектора столицы Татарстана составляет 18 536 рублей в месяц.



На зарплату работников муниципальных учреждений Казани направили 22,6 миллиарда рублей

Фактические расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений Казани в прошлом году составили 22,6 миллиарда рублей. По сравнению с 2021-м они выросли на 14,8%, или на 2,9 миллиарда.

Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений Казани на 1 января 2023 года составила 36 878 человек. За 12 месяцев их стало меньше на 408 человек.

В среднем за 2022 год на оплату труда одного работника муниципального учреждения Казани потратили 612,9 тысячи рублей. Годом ранее эта сума была меньше — 528 тысяч.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина