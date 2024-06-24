Сабантуй-2024: дождь веселью не помеха

Яркие прологи, музыкальные номера, игры, мастер-классы, состязания и… падающая с неба вода

Фото: предоставлено ПАО «Казаньоргсинтез»

Волна празднований Сабантуя, прокатившись по всему Татарстану, к минувшему воскресенью достигла Казани. Сразу на трех площадках столицы республики — в Дербышках, Березовой роще и в лесопарковой зоне озера Лебяжье — развернулись национальные подворья и закипело веселье. О самых ярких моментах, замеченных на озере Лебяжье, — в материале «Реального времени».

С опережением в полчаса

Площадки в поселках Дербышки и Мирный свою работу начали в 9.30. На Лебяжьем в это время гости Сабантуя уже вовсю веселились. И даже моросящий время от времени дождь никого не смущал.

Сабантуй на Лебяжьем стартовал уже в 9 утра. Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

Те, кто добирался со стороны трассы вдоль системы восстановленных озер Лебяжьих, выходили сразу на главный майдан. Те, кто подъезжал через лагерь «Солнечный», первой видели интерактивную зону «Казаньоргсинтеза». К слову — самую большую и по территории, и по насыщенности всевозможными площадками для игр, состязаний, мастер-классов и возможностями для перекуса. Потому даже заглянувшие из любопытства, как правило, задерживались здесь надолго.

Семья Мустафиных заглянула на музыку и осталась на площадке надолго — интересно же. Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

— Сабантуй — это наш национальный праздник. Это возможность хорошо отдохнуть после хорошей работы. Заглянули на веселую музыку, и людей здесь очень много. Подумали, что должно быть интересно, и не ошиблись. Еще и чаю попили — согрелись, — поделилась с журналистом «Реального времени» семья Мустафиных.

Каждый год организаторы придумывают что-то новенькое. Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

Каждый год организаторы придумывают и предлагают что-то новое. Да такое, что и взрослые словно возвращаются в детство. И было за что сражаться: результативность оценивалась в купонах, которые потом можно было обменять на призы. В том числе те, что созданы из переработанного пластика.

— Ого! А что, так можно было? Из крышечек от бутылок чтобы брелоки получались? А я думал, это просто мусор, — то и дело слышался восторженный шепот сделавших для себя открытие детей.

Айрат Сафин попробовал себя в искусстве ткать ковры. Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

Не сдержал любопытства и генеральный директор компании Айрат Сафин: сначала заглянул к кожевенных дел мастеру, тачающему сапоги, потом попробовал себя в искусстве ткать ковры.

Позже руководитель СИБУР-РТ играючи расколол несколько поленьев. Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

Подкрепившись чаем и свежеиспеченными блинами, вместе с председателем совета директоров, членом правления — исполнительным директором СИБУРа Павлом Ляховичем заглянули на площадки мастер-классов, где можно было собственноручно раскрасить свистульки, сплести браслеты из бисера или кожи, нанести узоры на тарелки и т.д. А оттуда перешли к более серьезным развлечениям. Айрат Сафин играючи расколол топором несколько полешек.

Вместе с сыном Павел Ляхович сыграл в «Кольцеброс». предоставлено ПАО «Казаньоргсинтез»

— Сабантуй — это наши традиции и праздник, собирающий семью. То, что народу становится все больше, тем и объясняется, что крепнут эти духовные и семейные ценности, — сказал в интервью «Реальному времени» Айрат Сафин.

Младший Ляхович успел попробовать силы практически во всех активностях. предоставлено ПАО «Казаньоргсинтез»

— Поздравляю нас всех с этим прекрасным национальным праздником, — отметил Павел Ляхович.

Вместе с сыном он сыграл в «Кольцеброс». Затем младший Ляхович успел попробовать силы практически во всех активностях: разбил горшок, сразился на подушках, опробовал «Татарский силомер».

«Мне приятно поздравить всех собравшихся на Сабантуе»

— Наш традиционный национальный праздник Сабантуй широко идет не только по Татарстану, а и по городам и районам, деревням и селам в целом по стране и в дальнем зарубежье. Но сегодня это особенный день для казанцев: на старинной земле у озера Лебяжье собирается весь цвет и артистов, и спортсменов — людей, которые хотят себя проявить. И мне приятно обратиться ко всем собравшимся с приветствием, со словами признательности. Казанцы на промышленных площадках столицы делают очень много продукции, которая позволяет республике удерживать лидерские позиции по многим направлениям в стране, и по объемам производства, и по качеству жизни, — приветствовал собравшихся председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Фарид Мухаметшин поблагодарил за организацию праздника. Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

Он поблагодарил всех причастных к организации праздника. Позже в интервью представителям СМИ отметил, что гостеприимство и радушие татарстанцев стало одной из самых обсуждаемых тем среди участников завершившихся в Казани Игр стран БРИКС. А еще он подчеркнул: важно уметь не только хорошо трудиться, но и хорошо отдыхать, и посоветовал всем собравшимся воспринять это как руководство к действию.

Жонглерам-акробатам дождь серьезно осложнил работу. предоставлено ПАО «Казаньоргсинтез»

Слова Фарида Мухаметшина упали на благодатную почву и после официальной части праздника площадки Сабантуя закипели с новой силой. Артисты тоже старались во всю. Жонглерам-акробатам пришлось несладко: непрекращающийся дождь превратил ковер, на котором они выступали, практически в каток. Но представление это не остановило. Как и танцевальные номера.

Под льющейся с неба водой продолжали выяснять, кто лучший, и батыры. предоставлено ПАО «Казаньоргсинтез»

Продолжался и турнир по национальной борьбе на поясах. Сильнейшие батыры «Казаньоргсинтеза» оспаривали титул сильнейшего в четырех весовых категориях: 75, 90, 100 и 130 кг. А победителям предстояло еще и сойтись в сражении за звание абсолютного победителя.

Главный приз и титул абсолютного батыра Сабантуя достался Дамиру Адиятуллину. Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

Круг почета по матам с бараном на плечах в итоге совершил батыр Сабантуя Дамир Адиятуллин. Ему же достался и главный приз — квадроцикл. Впрочем, во всех категориях чемпионам вручили транспорт: электросамокат, крутой горный велосипед и мотоцикл. За вторые и третьи места призами стала электротехника.

Почти до вечера

Гулянья на площадках Сабантуя продолжались почти до самого вечера. Со сцены для гостей праздника выступали вокальное трио «Ямле», хор «Милли», пели Азат и Алсу Фазлыевы, в сопровождении ансамбля «Мирас» выступил Филюс Кагиров. Настоящее шоу устроила заслуженная артистка Татарстана Ильсия Бадретдинова.

Со сцены гостей праздника радовали лучшие коллективы республики. предоставлено ПАО «Казаньоргсинтез»

Самые рисковые были готовы прогуляться за призами по бревну или забраться на высоченный, мокрый от дождя столб. Кто-то пытался ловить живую рыбу в специально установленном бассейне, а кто-то и сражался в армрестлинге.

Самые рисковые были готовы прогуляться за призами по мокрому бревну и принять участие в других силовых активностях. Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

И даже уходя с майдана, гости Сабантуя вели разговоры об одном: что больше всего понравилось. А жалели исключительно о том, что праздник быстро кончился.