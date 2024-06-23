В Севастополе понедельник объявили днем траура

Понедельник в Совастополе объявили днем траура в связи с атакой ВСУ, сообщил губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале.

— В связи с трагедией, произошедшей сегодня, в Севастополе завтра, 24 июня, объявлен день траура. В Севастополе будут отменены все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия. На телевидении и радио не будут выходить развлекательные программы, — написал он.

По его словам, в этот день приспустят государственные флаги на зданиях государственных и муниципальных учреждений.



Напомним, число погибших от удара ВСУ по Севастополю возросло до трех. Ранены 124 человека. Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи с трагедией.

Елизавета Пуншева