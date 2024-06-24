В Казани организации погасили 370 млн рублей налоговой задолженности

Фото: Максим Платонов

В Казани организации после вмешательства прокуратуры погасили 370 млн рублей налоговой задолженности, сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура Советского района системно проводит заседания межведомственной рабочей группы в сфере погашения налоговой задолженности. В надзорном ведомстве с участием руководителя следственного отдела и представителей налоговой службы заслушиваются отчеты руководителей крупных предприятий, в которых выявлены долги по налогам и сборам.

В конце марта текущего года в Татарстане приняли изменения в законодательство, регулирующее бюджетные отношения. На заседании Государственного совета были рассмотрены и приняты законопроекты о признании задолженности по налогам, безнадежной к взысканию, и о внесении изменений в статью 44 Бюджетного кодекса Татарстана.

Разиль Самигуллин