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США ввели санкции против Рустама Минниханова

18:32, 26.01.2023
США ввели санкции против Рустама Минниханова
Фото: пресс-служба президента Татарстана (архив)

Миинфин США ввел санкции против президента Татарстана Рустама Минниханова.

Также в санкционный список попал глава Минпромторга Денис Мантуров.

В обновленный список также внесли две яхты и пять самолетов, связанных с российскими физлицами и юрлицами.

Страны Запада начали вводить санкции против России после объявления главой государства Владимиром Путиным специальной военной операции. Ко всем антироссийским санкциям ЕС, принятым с 14 сентября, присоединились восемь стран, включая Украину.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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