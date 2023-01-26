США ввели санкции против Рустама Минниханова
Миинфин США ввел санкции против президента Татарстана Рустама Минниханова.
Также в санкционный список попал глава Минпромторга Денис Мантуров.
В обновленный список также внесли две яхты и пять самолетов, связанных с российскими физлицами и юрлицами.
Страны Запада начали вводить санкции против России после объявления главой государства Владимиром Путиным специальной военной операции. Ко всем антироссийским санкциям ЕС, принятым с 14 сентября, присоединились восемь стран, включая Украину.
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