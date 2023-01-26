Ввод жилья по итогам 2022 года в России оказался выше прогнозируемого — 102,7 млн кв. м

В России в 2022 году ввели 102,7 млн кв. м жилья — это еще выше, чем по предварительным данным, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.



Он отметил, что существенный прирост наблюдается как по строительству многоквартирных домов, так и частных:

— Задача — удержать эту планку и в 2023 году. Мы смогли создать и заделы. Сейчас градостроительный потенциал накоплен достаточно большой — 402 млн кв. м. Хуснуллин упомянул, что в минувшем году выдали на 23% больше разрешений на строительство, чем годом ранее — 50 млн. кв. м.

В конце 2022 года было известно, что общая площадь построенного жилья в России превысит 100 млн кв. метров.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вице-премьер заявлял, что сохранить в 2023 году текущие темпы ввода жилья, ставшие рекордными, будет тяжело.



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Маргарита Головатенко