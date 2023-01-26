Новости аналитики

12:47 МСК Все новости
Новости раздела
Аналитика

В 2023 году на грант в 1 млн рублей могут рассчитывать 1,5 тысячи студенческих бизнесов

11:35, 26.01.2023
В 2023 году на грант в 1 млн рублей могут рассчитывать 1,5 тысячи студенческих бизнесов
Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

До конца января стартует третья очередь программы «Студенческий стартап», организованной Фондом содействия инновациям в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». В 2023 году на грант в 1 млн рублей смогут рассчитывать уже 1,5 тысячи российских студентов, говорится в обзоре «Реального времени», посвященном молодежному предпринимательству.

На первые две очереди программы, которая стартовала в 2022 году, подали заявки студенты из 78 регионов России. Тогда на поддержку тысячи проектов был выделен 1 млрд рублей. Татарстан вошел в топ-10 наиболее активных субъектов, уступив первое место только Москве: республиканские стартапы привлекли 113 млн рублей.

Топ-10 регионов России по количеству победителей конкурса «Студенческий стартап»

РЕГИОН

КОЛИЧЕСТВО СТАРТАПОВ

1

Москва

181

2

Татарстан Республика

113

3

Санкт-Петербург

104

4

Томская область

59

5

Башкортостан

46

6

Новосибирская область

46

7

Ростовская область

41

8

Ставропольский край

27

9

Свердловская область

19

10

Челябинская область

17

Данные Фонда содействия инновациям

Основным требованием к заявителям в этом году остается их статус учащихся вузов (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура). Главное условие для проекта — он должен базироваться на идее, основанной на собственных разработках и исследованиях студента или на существующих разработках, содержащих интеллектуальный вклад заявителя, пояснили в пресс-службе фонда.

Финансирование смогут получить проекты в сфере цифровых технологий, медицине, химических технологиях, в сфере создания новых приборов и интеллектуальных производственных технологий, биотехнологий, в ресурсосберегающей энергетике и креативных индустриях. Особое внимание — стартапам в микроэлектронике, медицине и импортозамещении технологий.

Следующим шагом победителей программы «Студенческий стартап» станет подача заявки на конкурс «Старт-1», говорят в Фонде содействия инновациям. Программа «Старт» поддерживает создание новых или уже существующих малых инновационных предприятий. Она рассчитана на два этапа: на первой стадии ее участники получают до 3 млн рублей, а на второй — до 7 млн. Затем у молодых предпринимателей появится возможность заявиться на конкурс «Бизнес-старт», где грант составляет уже 10 млн рублей.

Юлия Гараева
Аналитика Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок