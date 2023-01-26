В 2023 году на грант в 1 млн рублей могут рассчитывать 1,5 тысячи студенческих бизнесов
До конца января стартует третья очередь программы «Студенческий стартап», организованной Фондом содействия инновациям в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». В 2023 году на грант в 1 млн рублей смогут рассчитывать уже 1,5 тысячи российских студентов, говорится в обзоре «Реального времени», посвященном молодежному предпринимательству.
На первые две очереди программы, которая стартовала в 2022 году, подали заявки студенты из 78 регионов России. Тогда на поддержку тысячи проектов был выделен 1 млрд рублей. Татарстан вошел в топ-10 наиболее активных субъектов, уступив первое место только Москве: республиканские стартапы привлекли 113 млн рублей.
Топ-10 регионов России по количеству победителей конкурса «Студенческий стартап»
РЕГИОН
КОЛИЧЕСТВО СТАРТАПОВ
1
Москва
181
2
Татарстан Республика
113
3
Санкт-Петербург
104
4
Томская область
59
5
Башкортостан
46
6
Новосибирская область
46
7
Ростовская область
41
8
Ставропольский край
27
9
Свердловская область
19
10
Челябинская область
17
Данные Фонда содействия инновациям
Основным требованием к заявителям в этом году остается их статус учащихся вузов (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура). Главное условие для проекта — он должен базироваться на идее, основанной на собственных разработках и исследованиях студента или на существующих разработках, содержащих интеллектуальный вклад заявителя, пояснили в пресс-службе фонда.
Финансирование смогут получить проекты в сфере цифровых технологий, медицине, химических технологиях, в сфере создания новых приборов и интеллектуальных производственных технологий, биотехнологий, в ресурсосберегающей энергетике и креативных индустриях. Особое внимание — стартапам в микроэлектронике, медицине и импортозамещении технологий.
Следующим шагом победителей программы «Студенческий стартап» станет подача заявки на конкурс «Старт-1», говорят в Фонде содействия инновациям. Программа «Старт» поддерживает создание новых или уже существующих малых инновационных предприятий. Она рассчитана на два этапа: на первой стадии ее участники получают до 3 млн рублей, а на второй — до 7 млн. Затем у молодых предпринимателей появится возможность заявиться на конкурс «Бизнес-старт», где грант составляет уже 10 млн рублей.
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