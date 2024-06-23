Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Сабантуем
Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Сабантуем. Текст опубликован в Telegram.
В Казани до площадок празднования Сабантуя сегодня курируют дополнительные автобусные маршруты и электрички. Для удобства жителей рейсы будут проходить до березовых рощ поселков Мирный и Дербышки, а также до лесопарка «Лебяжье».
Напомним, итоги Игр БРИКС в Казани подведут в программе пролога на Сабантуе в поселке Мирный. Посетить праздник смогут все желающие.
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