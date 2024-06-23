Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Сабантуем

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Сабантуем. Текст опубликован в Telegram.

В Казани до площадок празднования Сабантуя сегодня курируют дополнительные автобусные маршруты и электрички. Для удобства жителей рейсы будут проходить до березовых рощ поселков Мирный и Дербышки, а также до лесопарка «Лебяжье».

Напомним, итоги Игр БРИКС в Казани подведут в программе пролога на Сабантуе в поселке Мирный. Посетить праздник смогут все желающие.

Елизавета Пуншева