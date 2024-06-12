«В деревнях почти не осталось скота»: в Татарстане спад КРС в личных подсобных хозяйствах

Количество дойных коров сокращается, ситуацию пытаются спасти субсидиями на содержание животных

Фото: Максим Платонов

В Татарстане стартовал второй этап приема заявок на возмещение личным подсобным хозяйствам (ЛПХ) части затрат по содержанию дойных коров, козоматок и козочек старше одного года. Размер государственной помощи на одну дойную корову, к примеру, составляет от 2 до 4 тысяч рублей в зависимости от количества голов. Однако несмотря на меры господдержки, поголовье крупного рогатого скота в ЛПХ республики сократилось почти на 13 тысяч голов, в том числе более, чем на 5 тысяч коров. В причинах разбирался корреспондент «Реального времени».

«В деревне нет возможности заработать»



Прием заявок от татарстанцев на получение субсидии на возмещение затрат по содержанию крупного рогатого скота завершается в середине июня. Если в личном подсобном хозяйстве содержится одна корова, то государство выделит за нее 2 тысячи рублей, если две коровы — по 3 тысячи рублей за каждую. Если в ЛПХ три и больше буренок — на них положено по 4 тысячи бюджетных денег.

Житель деревни Каргалы Арского района Фанис Шарипов уже получил субсидии. Когда несколько лет назад мужчина решил завести личное подсобное хозяйство и разводить скот, он получил грант от государства и построил на эти средства загон для животных. В самом начале у него была всего пара дойных коров, а сейчас уже 18. Вместе с телками и бычками довел стадо до 30 голов.

В самом начале у Фаниса Шарипова была всего пара дойных коров, а сейчас уже 18. Вместе с телками и бычками довел стадо до 30 голов. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Я стараюсь увеличивать поголовье каждый год. Например, в прошлом году у меня было 15 коров, а в этом — 18. Раньше я покупал телок, а в этом году мы увеличили поголовье своими силами, — рассказывает хозяин.

В день 18 коров дают более 300 литров молока, фермер сдает сырье сборщикам. «В каждой деревне свои сборщики, есть распределение. Наши тоже работают уже много лет, сдают молоко на Арский молкомбинат. Сейчас за литр молока дают 28 рублей 50 копеек. Это на 50 копеек дешевле, чем зимой, тогда за литр давали 29 рублей. Но ощутимо дороже, чем в прошлом году, когда нам приходилось отдавать молоко по 20 рублей за литр. В одно время цена опустилась даже до 19,5 рубля. Каждый месяц мы недополучали 70 тысяч рублей прибыли», рассказал глава ЛПХ и признался, что, несмотря на повышение, закупочные цены на молоко все равно остаются низкими. В проблеме он винит не сборщиков молока, а молкомбинаты, которые устанавливают свою планку.

Фанис Шарапов работает по хозяйству со своей супругой вдвоем, больше муж и жена никого не нанимают. Помогает им сын, который еще учится в школе. Двое старших детей уехали в Казань, получают профессии по строительному профилю. Остаться жить в деревне они не захотели.

— В нашей деревне осталось всего 12 домов, где еще живут люди и почти все разводят скот. У меня самого есть родственники, которые держат 20 коров. Есть еще один мужчина, у которого 11 коров. Люди стараются хоть как-то держаться на плаву. Больше работы в деревне нет. Поэтому и зарабатывают своим трудом в личном хозяйстве, — пояснил Шарапов.

Для того, чтобы содержать скотину, семья обрабатывает 15 гектаров земли на собственном тракторе — эти площади засеяны многолетними травами. В прошлом году Шараповы на свои собственные средства приобрели молокопровод (линейную доильную установку) и холодильное оборудование.



«В селе стало намного меньше скотины»

Динар Саргузин, молодой фермер из деревни Авдеево Азнакаевского района, выбрал другой путь. Выращивает бычков на мясо. Браться за дойных коров молодой человек не стал, назвав несколько основных причин:

— Мы посчитали, что откармливать бычков не так сложно, как держать молочную ферму. Прибыль, конечно, мы получаем только один раз в год, с молоком это был бы регулярный процесс. Но мы стремимся к тому, чтобы завести больше бычков разных возрастов и групп, чтобы реализация была непрерывной. К тому же цена на молоко нестабильная. В прошлом году она очень сильно упала. В этом году поднялась, но гарантий, как будет дальше, никто дать не может.

На сегодня из 64 бычков семья оставила четырех для своих нужд. Все другие распроданы, так как хозяева решили все силы бросить на посевную, только потом обновить стадо. Динар Саргузин признался, что вести параллельно и сев, и уход за быками очень сложно, трудно все сразу успеть. «После того, как посевные работы закончатся, закупим молодняк, сейчас идет стадия оформления договоров на покупку. Бычков будем закупать в соседних районах. Мы не хотим привозить бычков со стороны, потому что опасаемся, что можно завезти какую-нибудь заразу. Покупать в Татарстане безопаснее», — уверен фермер. Сбыт продукции налажен: приезжают закупщики из Набережных Челнов, Лениногорска, Октябрьского и забирают бычков в убойные цехи и мясокомбинаты.

— С реализацией проблем не возникает. Потребность человека в мясе почти такая же, как в хлебе. В будущем мы сами хотим открыть убойный цех и перерабатывать мясо. Цена на мясо стабильно растет. Думаю это объясняется еще и тем, что все меньше людей занимаются своим личным хозяйством на селе и выращивают скотину. В деревнях почти не осталось личного скота. Даже на мясо мало кто держит бычков, не говоря уже о дойных коровах, — посетовал глава ЛПХ.

В деревне Авдеево сейчас три фермера, у которых есть свое хозяйство. Что касается личных подворий, на всю деревню собирается от силы 40 коров, а домохозяйств больше ста.

— Сегодня люди не горят желанием заниматься фермерством. Корма обходятся довольно дорого. Из-за засухи в прошлом году было очень мало сена. И потом это очень тяжелый физический труд. Прослеживается еще одна тенденция, когда жители деревень стремятся переехать в город, — выразил сожаление Динар Саргузин.

В приоритете у семьи — полевые работы. Динар вместе со своим отцом, тоже фермером, возделывает 500 га земель, где сеет пшеницу, овес, ячмень. Илья Репин / realnoevremya.ru

Поддержку от государства фермер получил всего один раз, 3 года назад, в размере 3 млн рублей. Речь идет о программе «Агростартап». Когда-то в его хозяйстве было 50 голов крупного рогатого скота, в этом году — 64. По условиям каждый год поголовье должно увеличиваться как минимум на 4 головы. Сейчас почти все поголовье в хозяйстве реализовано, осталось лишь 4 бычка для собственных нужд.

В приоритете у семьи — полевые работы. Динар вместе со своим отцом, тоже фермером, возделывает 500 га земель, где сеет пшеницу, овес, ячмень. Это самые востребованные культуры. В основном они нужны для подготовки кормовой базы. В этом году фермеры внедрили новинку для себя — начали сеять гречку. Это стало популярным веянием в Татарстане в последние годы.

— Выгода очевидна. Сейчас стоимость килограмма гречки не ниже 20 рублей. А ячмень например стоит всего восемь рублей. А усилия ты затрачиваешь одинаковые, так же обрабатываешь почву, также засеиваешь. По итогу разница очень ощутимая. Кроме того, после гречки почва обогащается. Также мы знаем, что сейчас налажена система перекупа, люди приезжают и забирают зерно. Это удобно для нас. Даже перекупщики дают цену за гречку выше, чем за обычные крупы, — рассказал Динар.

Объем господдержки увеличивается, поголовье снижается

В ЛПХ Татарстана в 2023 году произведено 98 млрд рублей валовой сельхозпродукции или почти 34% от хозяйств всех категорий. Ежегодно хозяйствам населения выделяется бюджетная поддержка порядка полумиллиарда рублей из республиканского бюджета, сообщили «Реальному времени» в Минсельхозпроде республики.

Однако, несмотря на поддержку, по итогам года поголовье КРС в ЛПХ снизилось на 12,8 тысячи голов, в том числе на 5,2 тысячи коров. Наибольшие потери в Актанышском районе — минус 360 голов. Сильно убавили поголовье Алексеевский, Мензелинский, Агрызский районы, сообщили в ведомстве. Надо отметить, что спад идет с 1996 года, когда в республике насчитывалось самое большое поголовье коров — 214 тысяч. В плюсе только Балтасинский район. В Елабужском и Тукаевском районах осталось всего 17% от прежнего поголовья.

Основное направление — это субсидии на сохранение дойного стада, ежегодно из бюджета республики выплачивается 350 млн рублей на содержание коров. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Государственная поддержка личным подсобным хозяйствам в этом году составит 546 млн рублей. Основное направление — это субсидии на сохранение дойного стада, ежегодно из бюджета республики выплачивается 350 млн рублей на содержание коров от 2 до 4 тысяч рублей на голову, с прибавкой 300 рублей на ветеринарное обслуживание. Сейчас подведены итоги по первому этапу отбора, получены субсидии на 192,7 млн рублей, охват поголовья коров господдержкой составил 52%.



Наиболее востребована населением программа строительства миниферм. Субсидии с 2015 года получили 2 744 ЛПХ на 696 млн рублей, в том числе в текущем году по первому этапу отбора 31 ЛПХ на 13,5 млн рублей, уточнили в министерстве.

Госсоветом РТ совместно с Минсельхозпродом РТ и муниципальными районами запущен пилотный проект «Авыл яши — Деревня живет» на базе библиотек в Апастовском, Агрызском, Балтасинском, Бавлинском районах. В рамках реализации проекта проведено порядка ста обучающих семинаров, в которых приняли участие 3 тысячи человек. Проект стал дополнительной платформой доведения информации населению не только по имеющимся видам поддержки, но и демонстрации уже действующих направлений сельского бизнеса.

В настоящее время по поручению раиса республики Рустама Минниханова министерством разрабатываются предложения по государственной поддержке кадрового обеспечения отрасли. Подготовлен проект долгосрочной целевой программы популяризации сельскохозяйственных профессий среди детей и молодежи «Агропоколение», который находится на стадии согласования. Есть положительное решение об увеличении финансирования на реализацию регионального проекта «Сельская молодежь», исполнителем которого является Аграрное молодежное объединение РТ, общая сумма составит 21,6 млн рублей.