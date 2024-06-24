Как у Доронина арестовали крипту на миллиард, а Тиффани застряла в СИЗО

Оглашение обвинения по делу ОПС Finiko может затянуться на неопределенный срок, а процесс — на пару лет

Фото: Ирина Плотникова

Старт процессу по делу о крипто-ОПС с ущербом в 209 миллионов рублей в 330 томах дал сегодня Вахитовский суд Казани. Чтобы разместить всех арестованных за Finiko, пришлось установить дополнительную «клетку». Как выяснило «Реальное время», в деле более 950 свидетелей обвинения, включая блогера Андрея Алистарова и Даниэля Магсумова, которого беглые «финикийцы» называли серым кардиналом проекта. При этом на имущество Магсумова и его родни с подачи МВД России наложен арест, также под арестом активы сооснователя пирамиды Кирилла Доронина на криптобирже Binance, оцененные в 1 млрд рублей. К слову, экспертиза по делу Finiko обошлась казне в миллионы.

Как утяжеляли обвинение и что арестовали у Доронина



До суда уголовное дело Finiko шло 3,5 года с лишним. Уголовный состав в деятельности тысячи офисов криптопроекта еще в декабре 2020-го усмотрели в МВД Татарстана — по статье 172.2 УК РФ, которая предусматривает ответственность за организацию и привлечение средств граждан с выплатами дивидендов старым вкладчикам за счет новых, в отсутствие реальной инвестиционной деятельности. Максимальное наказание за это преступление — 6 лет колонии. Впрочем, никого из «финикийцев» по этой статье сейчас не обвиняют. В суд дело пришло по жестким статьям: 210-й (организация деятельности преступного сообщества и участие в нем) и 159-й (мошенничество в особо крупном размере).

Дело о масштабной афере возбудили 28 июля 2021 года сотрудники ГСУ МВД по Татарстану. Через два дня задержали и доставили на арест в Вахитовский суд Казани Кирилла Доронина. Одним из козырей силовиков при избрании меры пресечения стал паспорт на имя гражданина Турции Онура Намика с фотографией задержанного. Документ стал вещественным доказательством по делу, а Доронин на волю так и не вышел.

Заметим, вину в афере главный спикер Finiko долгое время отрицал, однако позднее стал признавать некоторые обстоятельства и принимать меры к возмещению ущерба. На прошлом, предварительном заседании суда по своему делу Доронин заявил о частичном возмещении ущерба 127 вкладчикам, сообщив — на очереди еще около 40 человек. За счет каких активов в интересах арестованного проводится возмещение — ничего не сказал.

Между тем, как уверяют источники «Реального времени», кроме самого Доронина, силовики добились ареста его имущества. Причем самый крупный по размеру актив — виртуальный и находится вне юрисдикции РФ. Речь о криптовалюте «в пределах 1 млрд рублей» на криптовалютном адресе биржи Binance на имя подсудимого. На какую дату следователи определили эти «пределы», сколько в действительности биткоинов на этом счете и каким образом российский суд смог их арестовать — не уточняют даже адвокаты обвиняемого. Один из источников называет цифру в 3,8 тысячи биткоинов.

Еще интереснее вопрос — каким образом в случае обвинительного приговора российские приставы смогут обратить данные цифровые активы на погашение ущерба потерпевших?



Впрочем, кроме криптобиржевого имущества, в числе арестованного у Доронина числятся его доли в уставных капиталах трех компаний: в «Цифрон Вейке» это 20%, в «Доронинуме» и «Территории смыслов» — по 100%. А также сочинская резиденция в районе Старой Мацесты, квартира в 25-этажном доме в микрорайоне «Фестивальный» Краснодара и квартира в Казани.

Тяжкое обвинение по статье 210 у Доронина и остальных «финикийцев» появилось в сентябре 2022 года.

На старт суда не довезли обвиняемую Серикову, но пришли шесть потерпевших

Чтобы разместить в зале всех участников процесса, суду пришлось позаимствовать в соседних залах скамейки и столы и установить дополнительную «клетку». В нее поместили троих арестованных «финикийских» дам — экс-помощницу Доронина Екатерину Казачкову, экс-помощницу Галущенко Алену Ларионову и Екатерину Бозоеву из Иркутска.

Четвертая фигурантка дела — бывший «вице-президент» Finiko Дина Ахметзянова пришла на суд самостоятельно. От комментариев по существу своего дела наотрез отказалась. Также своим ходом в суд явился второй казанский «вице-президент» Ильгиз Шакиров. Оба еще осенью 2021-го оказались в СИЗО, в августе 2023-го — под домашним арестом, а в апреле 2024-го Мосгорсуд смягчил и Шакирову, и Ахметзяновой меру пресечения до запрета определенных действий.

Пятую обвиняемую даму по необъяснимым для суда техническим причинам просто не успели этапировать в Казань. Поэтому Анна Серикова, она же Тиффани, участвовала в заседании из СИЗО-6 Москвы. Причем ее адвокат заявила ходатайство — отложить заседание до того момента, когда Серикову, наконец, доставят в Татарстан. Объяснила это так: мол, не было возможности согласовать позицию с клиенткой и подготовиться к процессу.

Заметим, Серикова — единственная из подсудимых по данному делу, кто успел побывать в бегах. Задержать ее планировали в апреле 2022-го, но не нашли, поэтому 20 мая того же года объявили в федеральный розыск. А в июле нашли и отправили в СИЗО при содействии блогера Алистарова и его источников. Впрочем, уже через год, 10 июля 2023-го, Мосгорсуд счел возможным освободить Тиффани под домашний арест. Однако уже через две недели вновь отправил ее в СИЗО — за нарушение условий меры пресечения.

Сегодня на заседании Серикова и ряд других фигурантов дела ходатайство о перерыве поддержали. Гособвинители выступили против и просили начать рассмотрение дела по существу. Председательствующая по делу судья Марина Шаронова посчитала нужным отклонить ходатайство. И указала — до начала заседания адвокату предоставили возможность пообщаться с Сериковой по видеосвязи, а препятствий для ознакомления защиты с делом начиная с 8 мая вообще не было.



Четверых арестованных мужчин устроили в стеклянном «аквариуме» — это Кирилл Доронин, его приятель, «вице-президент» и предполагаемый руководитель «Мордовского» подразделения «финикийцев» Андрей Галущенко, частный предприниматель Антон Семыкин, отвечавший за поддержку сайта и «Бурятского» филиала, «вице-президент» Баир Самбуев. На вопросы журналистов до начала заседания ответил лишь Доронин — предложил следить за ходом процесса и повторил четыре раза: «В процессе все узнаете».

Повестки на сегодняшнее заседание суд направил каждому из 161 потерпевшего по делу. Откликнулись только шесть человек, включая двух москвичей, которые ради участия в процессе оставили в столице больного ребенка.

Неясно, как бы суд выкручивался при 100-процентной явке потерявших деньги вкладчиков. Правда, и тех, кто явился, сегодня допрашивать не стали — лишь разъяснили права.

Четыре прокурора и 950 свидетелей

Большая часть сегодняшнего заседания была посвящена оглашению обвинения. Сменяя друг друга, сотрудники прокуратур Татарстана и Вахитовского района Рамиль Галеев и Елена Петрова зачитывали, как создавалась криптопирамида, по версии силовиков, какие организации и ИП использовали в работе, как распределялись роли между фигурантами дела. Всего Генпрокуратура РФ назначила поддерживать обвинение по этому делу четырех сотрудников.

До обеда гособвинители не успели перейти к оглашению той части, где описываются предполагаемые преступления в отношении каждого из потерпевших. Успеют ли дочитать эту часть после обеда — пока остается гадать. Обвинение — лишь первый этап судебного следствия, после оглашения каждому из подсудимых предложат высказаться на предмет признания вины. Ранее, на допросах у следователей, фигуранты категорически отрицали действия в составе ОПС, большинство отрицали и мошенничество.



А после обеда процесс не пошел — Серикова из московского СИЗО неоднократно высказывалась, что не слышит речи судьи и прокурора, только отдельные фразы и шум. И это несмотря на то, что за время перерыва техническая служба суда обеспечила зал усилителями и сказанное в микрофон было слышно даже рядом с залом заседания. После неоднократных жалоб подсудимой на нарушение ее прав суд принял решение — объявить в заседании перерыв до 10 утра следующего дня. Если связь не улучшится, оглашение обвинения продолжится лишь после «переезда» Тиффани в СИЗО Казани.

Заметим, на десяток подсудимых и 161 потерпевшего в деле приходится более 950 свидетелей. В случае допроса каждого из них процесс может растянуться на год. А ведь есть еще письменные доказательства, выписки движения по счетам, информация о криптосчетах и прочее.



Одним из доказательств дела стала назначенная и проведенная в период предварительного следствия судебная экспертиза. Бюджет заплатил за нее 2 млн рублей, однако, по мнению ряда обвиняемых, на важные вопросы ответов эксперты не дают.

В список свидетелей попал уже поминавшийся выше видеоблогер и борец с пирамидами Андрей Алистаров. А еще свидетельские показания давал Даниэль Бабагулян (он же — Магсумов). Именно этому человеку сбежавший за границу сооснователь Finiko Эдвард Сабиров приписывал роль «серого кардинала» и главного выгодоприобретателя проекта. «Он и есть тот человек, у которого все средства «Финико». И все эти средства были растрачены на недвижимость в России, яхты, гулянки, машины. Он жил в свое удовольствие и ждал, пока начнется суд и нас всех благополучно посадят», — писал в соцсетях Сабиров.

По информации источников «Реального времени», часть доводов беглого бизнесмена были проверены. И хотя Магсумов получил в рассматриваемом сегодня деле статус свидетеля, следователи посчитали необходимым через суд арестовать и часть его имущества.



По версии обвинения, создатели ОПС — Доронин, беглые Марат и Эдвард Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтович — вместе с неустановленными и установленными лицами лично и через знакомых привлекли с 1 июля 2019 года по 30 июля 2021 года к участию в ОПС ряд лиц, «обладающих необходимыми познаниями и навыками ведения сетевого маркетинга». При этом часть материалов по объявленным в международный и федеральный розыск фигурантам выделена в отдельное производство. Вменяемый подсудимым ущерб составляет 209 млн рублей.

Первый казанский приговор по делу уже вынесен — 4,5 года колонии общего режима получила «10-я звезда» проекта Лилия Нуриева, заключившая досудебное соглашение с Генпрокуратурой. С ее слов, на старте сама вложилась, поскольку верила в успех: «Основатели компании — Доронин, Зыгмунтович, Сабиров Марат рассказывали нам об экономической модели, которая может приносить доход по 1% в день». Также привлекательной показалась программа «35» — при вложении на криптодепозит 35% от цены авто (квартиры) и дополнительном спецвносе в 10 тысяч долларов через 100 дней обещали передачу желаемого актива в собственность». Напомним, приговор Нуриевой оспорили адвокат и прокурор.