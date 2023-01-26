«Побегов не допущено»: глава УФСИН по РТ заявил о сокращении числа зэков на тысячу человек

Ни побегов, ни массовых беспорядков, ни иных резонансных преступлений и происшествий в 2022-м году в учреждениях УФСИН по РТ не было. Об этом сегодня на итоговой коллегии ведомства заявил начальник регионального управления Эдуард Хиалеев.



По его словам, в Татарстане сохраняется тенденция на снижение числа осужденных в колониях общего и строгого режима. За год их стало меньше на 1 тысячу 40 человек (11% в сравнении с прошлым годом). За пять лет сокращение еще значительнее — 3 тысячи зэков.

Другой тренд — развитие сети исправительных центров и участков для осужденных к принудительным работам. В настоящее время в республике это наказание на территории республики отбывают 530 тысяч человек, уже созданы условия еще для 500 человек, осталось урегулировать вопрос софинансирования затрат на условиях частно-государственного партнерства.

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Ирина Плотникова