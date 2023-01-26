В Казани возобновили судебное следствие по делу о растрате в «Тимер Банке» 936 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Задний ход уголовному делу о почти миллиардной растрате дал сегодня Вахитовский суд Казани. После жесткого выступления прокуроров в прениях адвокаты подсудимых экс-руководителей «Тимер Банка» и ТФБ попросили о повторном допросе ряда свидетелей. Ходатайство было удовлетворено, передает из суда журналист «Реального времени»



Напомним, накануне гособвинители запросили для бывших руководителей ТФБ и «Тимер Банка» 17 лет колонии строгого режима — 9 лет Рамилю Насырову, экс-главе Совета директоров «Тимер Банка» и первому зампреду ТФБ, 8 лет Айрату Камалову, экс-председателю правления «Тимер Банка».

Банкирам вменяют растрату средств «Тимер Банка» на общую сумму 935 млн 889,9 тыс. рублей по сделке за пару месяцев до краха ТФБ, которую силовики считают заведомо невыгодной и убыточной для «Тимера».

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

24 октября 2016 года между «Татфондбанком» и «Тимер Банком» был подписан договор об уступке прав требований по восьми кредитным договорам «Роял Тайм Групп» (инвестор игорной зоны «Азов Сити», — прим. ред.). При этом кредитный комитет «Татфондбанка» под руководством Рамиля Насырова дал добро на снятие залогового обеспечения по данным кредитам, а совет директоров «Тимера» во главе с тем же Насыровым одобрил сделку между банками по кредитному портфелю «Роял Тайм Групп».

В результате «Тимер» выплатил ТФБ вышеназванную сумму задолженности почти в 936 млн (включая проценты), стал новым кредитором «Рояла», а компания перестала погашать задолженность и позднее получила статус банкрота. А ликвидный залоговый актив в виде строящегося здания гостинично-развлекательного комплекса «Янтарное» в Калининградской области «по вексельной съеме с баланса «Роял Тайм Групп» было выведено на аффилированную организацию ЗАО «РТГ-Балтик» (после переименования — АО «Балтик Билдинг Компани»).

По версии обвинения, преступление совершалось совместно с главой «Рояла» Рашидом Таймасовым (заочно обвинен и объявлен в международный розыск) и неустановленными лицами.

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Ирина Плотникова