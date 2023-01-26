В Казани объединят реабилитационные центры «Здравушка» и «Апрель»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани реабилитационные центры «Здравушка» и «Апрель» будут работать в одном здании под названием последнего. Соответствующее решение приняли власти Татарстана.

— Принять предложение министерства труда, занятости и социальной защиты республики Татарстан о реорганизации государственного автономного учреждения социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Здравушка», — говорится в документе кабмина Татарстана.

Все деятельность «Апреля» будет сохранена, кроме того на его базе будут созданы три дополнительных отделения:

ранней помощи на 58 мест;

дневного пребывания на 10 мест;

методической службы.

Напомним, слухи о том, что в реабилитационный центр «Здравушка» могут закрыть появились в 2016 году. Подобную точку зрения высказывали родители детей с ограниченным возможностями. Ходили слухи и о реорганизации центра. В частности отмечалось, что «Здравушку» могут присоединить к «Апрелю».

Информацию о вероятной будущей реорганизации центра подтверждала «Реальному времени» Маргарита Кипенко — она занимала должность директора реабилитационного центра. Тогда она подчеркнула, что ей в министерстве действительно сообщали о том, что «Здравушку» и «Апрель» необходимо объединить.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов