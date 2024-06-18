В Татарстане растет вторичный рынок автомобилей — какие покупают, а какие теряют спрос

Среди популярных марок и моделей ни одного китайца, но есть BMW

Фото: Динар Фатыхов

С января по май 2024 года в Татарстане купили почти 65 тысяч подержанных автомобилей — это 2,8% от общего объема рынка «вторички» по России. Согласно данным «Автостата», предоставленным «Реальному времени», по сравнению с прошлым годом татарстанцы стали активнее покупать б/у автомобили. Какие марки и модели в республике самые популярные — в материале издания.

Выросли продажи автомобилей Lada, снизились — Toyota

В первые пять месяцев 2024 года татарстанцы приобрели 64 274 автомобиля с пробегом — это на 3,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, когда было куплено чуть больше 62 тыс. машин.

Самой популярной маркой остается Lada — рынок отечественных подержанных авто вырос на 19,4% (самый большой показатель, — прим. ред.), до почти 19 тысяч. Сильнее всего упали продажи японских Toyota — на 18,5%, с 2,8 до 2,3 тысячи.

В целом из топ-10 лучше продаваться стали только четыре марки. Помимо вышеупомянутой Lada, это южнокорейские Kia и Hyundai — 5,4% и 4,7% соответственно, а также французская Renault (+5,4%).

Также стоит заметить, что в топе не оказалось ни одной китайской марки. Зато есть BMW и Škoda, которых, забегая вперед, нет в российском топе. Полный расклад представлен ниже.

Марка 5 месяцев 2024 года 5 месяцев 2023 года Изм., % 1 Lada 18950 15874 19,4 2 Kia 6451 6123 5,4 3 Hyundai 4800 4586 4,7 4 Renault 3310 3148 5,1 5 Volkswagen 2986 3251 -8,2 6 Chevrolet 2537 2649 -4,2 7 Toyota 2335 2864 -18,5 8 BMW 2317 2457 -5,7 9 Škoda 1743 1918 -9,1 10 Nissan 1739 1920 -9,4 Всего в регионе 64274 62067 3,6

В Татарстане на треть выросли продажи «Нивы»

Среди моделей тоже лидирует Lada, которая заняла ровно половину топ-10. Это Lada 2114 (первое место, 2 593 проданных авто), Granta (четвертое место, 1 605), 4X4 (шестое место, 1 121) Kalina (восьмое место, 962), Priora (девятое место, 955). Примечательно, что среди всех отечественных авто продажи снизились только у последней, да и то всего лишь на 0,6%. А вот скакнула по спросу Lada 4X4 или «Нива» — больше чем на 28%.

Самой популярной иномаркой в Татарстане стала Kia Rio. За январь — май 2024 года было продано 2 485 таких авто (+10,2%). Затем идут Hyundai Solaris (1983, +7,5%) и Volkswagen Polo (1177, -7,8%). Заметим, что Rio, как и Solaris, являются самыми популярными машинами в российских таксопарках.

Модель 5 месяцев 2024 года 5 месяцев 2023 года Изм., % 1 Lada 2114 2593 2131 21,7 2 Kia Rio 2485 2255 10,2 3 Hyundai Solaris 1983 1844 7,5 4 Lada Granta 1605 1476 8,7 5 Volkswagen Polo 1177 1277 -7,8 6 Lada 4X4 1121 875 28,1 7 Ford Focus 1020 1234 -17,3 8 Lada Kalina 962 845 13,8 9 Lada Priora 955 961 -0,6 10 Opel Astra 917 1132 -19,0 Всего в регионе 64274 62067 3,6

В России снизился спрос на все подержанные машины из топа-10 по продажам, кроме Lada

В целом за пять месяцев 2024 года в России купили 2,25 млн подержанных легковых машин — всего на 0,1% меньше, чем в январе — мае 2023 года. По стране лидирует также Lada, однако в целом пятерка отличается — Toyota, Kia, Hyundai и Nissan. Последний, к слову, по популярности в Татарстане только на 10-м месте.

Также в российском топе есть Honda и Ford, которых нет в татарстанском. Еще одна тенденция — по сравнению с прошлым годом снизились продажи всех марок, кроме Lada. Рынок подержанных авто в подробностях — в таблице.

Марка 5 месяцев 2024 года 5 месяцев 2023 года Изм., % 1 Lada 560 685 488 467 14,8 2 Toyota 235 687 265 331 -11,2 3 Kia 127 202 127 230 -0,1 4 Hyundai 122 130 126 526 -3,5 5 Nissan 106 529 117 611 -9.4 6 Volkswagen 93 609 100 217 -6,6 7 Chevrolet 81 903 84 567 -3,2 8 Renault 78 210 79 557 -1,7 9 Honda 71 860 77 924 -7,8 10 Ford 69 748 79 623 -12,4 Всего в России 2 248 631 2 251 449 -0,1