В Татарстане растет вторичный рынок автомобилей — какие покупают, а какие теряют спрос
Среди популярных марок и моделей ни одного китайца, но есть BMW
С января по май 2024 года в Татарстане купили почти 65 тысяч подержанных автомобилей — это 2,8% от общего объема рынка «вторички» по России. Согласно данным «Автостата», предоставленным «Реальному времени», по сравнению с прошлым годом татарстанцы стали активнее покупать б/у автомобили. Какие марки и модели в республике самые популярные — в материале издания.
Выросли продажи автомобилей Lada, снизились — Toyota
В первые пять месяцев 2024 года татарстанцы приобрели 64 274 автомобиля с пробегом — это на 3,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, когда было куплено чуть больше 62 тыс. машин.
Самой популярной маркой остается Lada — рынок отечественных подержанных авто вырос на 19,4% (самый большой показатель, — прим. ред.), до почти 19 тысяч. Сильнее всего упали продажи японских Toyota — на 18,5%, с 2,8 до 2,3 тысячи.
В целом из топ-10 лучше продаваться стали только четыре марки. Помимо вышеупомянутой Lada, это южнокорейские Kia и Hyundai — 5,4% и 4,7% соответственно, а также французская Renault (+5,4%).
Также стоит заметить, что в топе не оказалось ни одной китайской марки. Зато есть BMW и Škoda, которых, забегая вперед, нет в российском топе. Полный расклад представлен ниже.
|Марка
|5 месяцев 2024 года
|5 месяцев 2023 года
|Изм., %
|1
|Lada
|18950
|15874
|19,4
|2
|Kia
|6451
|6123
|5,4
|3
|Hyundai
|4800
|4586
|4,7
|4
|Renault
|3310
|3148
|5,1
|5
|Volkswagen
|2986
|3251
|-8,2
|6
|Chevrolet
|2537
|2649
|-4,2
|7
|Toyota
|2335
|2864
|-18,5
|8
|BMW
|2317
|2457
|-5,7
|9
|Škoda
|1743
|1918
|-9,1
|10
|Nissan
|1739
|1920
|-9,4
|Всего в регионе
|64274
|62067
|3,6
В Татарстане на треть выросли продажи «Нивы»
Среди моделей тоже лидирует Lada, которая заняла ровно половину топ-10. Это Lada 2114 (первое место, 2 593 проданных авто), Granta (четвертое место, 1 605), 4X4 (шестое место, 1 121) Kalina (восьмое место, 962), Priora (девятое место, 955). Примечательно, что среди всех отечественных авто продажи снизились только у последней, да и то всего лишь на 0,6%. А вот скакнула по спросу Lada 4X4 или «Нива» — больше чем на 28%.
Самой популярной иномаркой в Татарстане стала Kia Rio. За январь — май 2024 года было продано 2 485 таких авто (+10,2%). Затем идут Hyundai Solaris (1983, +7,5%) и Volkswagen Polo (1177, -7,8%). Заметим, что Rio, как и Solaris, являются самыми популярными машинами в российских таксопарках.
|Модель
|5 месяцев 2024 года
|5 месяцев 2023 года
|Изм., %
|1
|Lada 2114
|2593
|2131
|21,7
|2
|Kia Rio
|2485
|2255
|10,2
|3
|Hyundai Solaris
|1983
|1844
|7,5
|4
|Lada Granta
|1605
|1476
|8,7
|5
|Volkswagen Polo
|1177
|1277
|-7,8
|6
|Lada 4X4
|1121
|875
|28,1
|7
|Ford Focus
|1020
|1234
|-17,3
|8
|Lada Kalina
|962
|845
|13,8
|9
|Lada Priora
|955
|961
|-0,6
|10
|Opel Astra
|917
|1132
|-19,0
|Всего в регионе
|64274
|62067
|3,6
В России снизился спрос на все подержанные машины из топа-10 по продажам, кроме Lada
В целом за пять месяцев 2024 года в России купили 2,25 млн подержанных легковых машин — всего на 0,1% меньше, чем в январе — мае 2023 года. По стране лидирует также Lada, однако в целом пятерка отличается — Toyota, Kia, Hyundai и Nissan. Последний, к слову, по популярности в Татарстане только на 10-м месте.
Также в российском топе есть Honda и Ford, которых нет в татарстанском. Еще одна тенденция — по сравнению с прошлым годом снизились продажи всех марок, кроме Lada. Рынок подержанных авто в подробностях — в таблице.
|Марка
|5 месяцев 2024 года
|5 месяцев 2023 года
|Изм., %
|1
|Lada
|560 685
|488 467
|14,8
|2
|Toyota
|235 687
|265 331
|-11,2
|3
|Kia
|127 202
|127 230
|-0,1
|4
|Hyundai
|122 130
|126 526
|-3,5
|5
|Nissan
|106 529
|117 611
|-9.4
|6
|Volkswagen
|93 609
|100 217
|-6,6
|7
|Chevrolet
|81 903
|84 567
|-3,2
|8
|Renault
|78 210
|79 557
|-1,7
|9
|Honda
|71 860
|77 924
|-7,8
|10
|Ford
|69 748
|79 623
|-12,4
|Всего в России
|2 248 631
|2 251 449
|-0,1
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.