Объем поставок смартфонов в мире за год составил 1,21 млрд единиц — это много или мало?

В 2022 году общий объем поставок смартфонов в мире составил 1,21 млрд единиц. Такие данные представила международная исследовательская компания International Data Corporation (IDC).

В годовом выражении объем поставок смартфонов сократился на 11,3%. В итоге он достиг минимального за десятилетие показателя.

Samsung по поставкам смартфонов в 2022 году обогнал Apple — на мировой рынок они выпустили 260,9 млн и 226,4 млн гаджетов соответственно. Тройку лидеров замкнула китайская корпорация Xiaomi, которая за год поставила 153,1 млн единиц.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Заметнее всего объем поставок смартфонов в мире упал в конце 2022 года — в четвертом квартале в годовом выражении он сократился на 18,3%, до 300,3 млн единиц. Эксперты объяснили такую динамику снижением потребительского спроса, инфляцией, а также экономической неопределенностью, пишет Sina.



1,21 миллиарда смартфонов — это:

по смартфону на каждого седьмого человека — в мире насчитывается свыше 8 миллиардов жителей;

— в мире насчитывается свыше 8 миллиардов жителей; в среднем по 100,8 млн смартфонов в месяц ;

; в среднем по 3,3 млн смартфонов в день ;

; на 278 миллионов меньше, чем в 2016-м — тогда зафиксирован рекордный показатель поставок, 1,488 млрд смартфонов;

— тогда зафиксирован рекордный показатель поставок, 1,488 млрд смартфонов; на 250 миллионов меньше, чем в 2017 году — тогда компании-производители поставили 1,46 млрд смартфонов;

— тогда компании-производители поставили 1,46 млрд смартфонов; на 190 миллионов меньше, чем в 2018-м — объем поставок смартфонов в мире составил 1,4 млрд рублей и на тот момент был признан худшим годом за всю историю этих гаджетов;

— объем поставок смартфонов в мире составил 1,4 млрд рублей и на тот момент был признан худшим годом за всю историю этих гаджетов; на 169 миллионов меньше, чем в 2019 году ;

; на 140 миллионов смартфонов меньше, чем в 2021 году — тогда объем их поставок в мире превысил 1,35 млрд единиц;

— тогда объем их поставок в мире превысил 1,35 млрд единиц; на 80 миллионов меньше, чем в 2020-м — в пандемийный год объем поставок смартфонов в мире оценивался 1,29 миллиарда единиц;

— в пандемийный год объем поставок смартфонов в мире оценивался 1,29 миллиарда единиц; в 6,5 раза больше поставок ноутбуков в 2022 году — по оценкам аналитической компании TrendForce, на мировой рынок их поставили около 186 миллионов;

— по оценкам аналитической компании TrendForce, на мировой рынок их поставили около 186 миллионов; в 2,6 раза больше прогнозируемого объема продаж ПК и планшетов — по оценкам экспертов, на мировом рынке по итогам 2022 года реализовано 456,8 млн единиц.

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Татьяна Демина