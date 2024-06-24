В России могут начать лишать водительских прав за незаконное использование знака «инвалид» на автомобиле

Фото: Максим Платонов

В Госдуме разработали законопроект о лишении водительских прав за незаконное использование знака «инвалид» на машине. Права на вождение автомобиля будут лишать на срок до трех месяцев, сообщает РИА «Новости».

В пояснительной записке к документу говорится, что число водителей, которые незаконно используют знак для бесплатной парковки в городе, увеличилось. Вследствие этого нарушения инвалиды не могут получить беспрепятственный доступ к различным объектам инфраструктур.

Напомним, 12 июня Владимир Путин подписал закон о штрафах за принудительную высадку инвалидов первой группы из общественного транспорта. Документ вносит поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

Разиль Самигуллин