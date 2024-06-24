Скончалась комментатор и многократная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева

Фото: Динар Фатыхов

Скончалась комментатор и многократная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева. В настоящее время причина смерти уточняется, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение журналиста Юрия Роста.

Анна Дмитриева является пятикратной чемпионкой СССР в одиночном разряде по теннису, девятикратной в женском парном разряде и четырехкратной в смешанном парном разряде. Четырежды она становилась абсолютной чемпионкой СССР, первенствуя во всех трех видах программы. Она также многократная победительница других всесоюзных турниров. С 1959 по 1972 год Дмитриева постоянно входила в десятку сильнейших теннисисток СССР.

Одновременно с участием в теннисных соревнованиях Анна Дмитриева училась на французском отделении филологического факультета МГУ и окончила его в 1966 году. Однако по окончании спортивной карьеры она уходит не в филологию, а в журналистику, с 1975 года работая в качестве спортивного комментатора.

Разиль Самигуллин