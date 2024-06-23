В компании Х проводят ротации

В компании Х произвели ротацию кадров на фоне давления владельца соцсети Илона Маска на гендиректора компании Линду Яккарино с целью повышения продаж и скоращения издержек. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Financial Times.

— В этом месяце Яккарино уволила свою правую руку и главу отдела бизнес-операций и коммуникаций Джо Бенаррока, — отмечают в СМИ.

По словам сотрудников копании, Яккарино возложила на Бенаррока ответственность за то, что он якобы заранее не сообщил клиентам об изменениях в политике платформы в отношении контента для взрослых.

По данным издания, Маск требует увеличить прибыль компании, например, путем сокращения персонала из отделов продаж в США и Великобритании и уменьшения расходов на такие статьи, как поездки.

Илон Маск приобрел Twitter Inc. в 2022 году. В апреле ее поглотила Х Corp.

Елизавета Пуншева