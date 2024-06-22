Путин подписал закон о праве заключенных в СИЗО на длительные свидания

Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий право на длительные свидания с родственниками для заключенных, находящихся в следственных изоляторах, сообщает РИА «Новости».

Закон реализует постановление Конституционного суда, признавшего нарушение прав осужденных в СИЗО на свидания с близкими. Согласно постановлению, лица, приговоренные к лишению свободы и оставленные в следственном изоляторе или переведенные в него для участия в судебном разбирательстве, лишены права на длительные встречи с родными без законных оснований.

Изменения, внесенные законом в Уголовно-исполнительный кодекс, предоставляют указанной категории осужденных право на длительные свидания за исключением встреч с защитником и нотариусом. В случае невозможности длительного свидания, оно может быть заменено на краткосрочное или телефонный разговор. Закон вступит в силу через полгода.

Стоит напомнить, что в ЛДПР предложили дать право заключенным в СИЗО звонить родным без разрешения. Законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму.

Разиль Самигуллин