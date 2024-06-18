Шамиль Агеев: «Я считаю, нужно восстановить Министерство авиационной промышленности»

Председатель правления ТПП Татарстана — о международном сотрудничестве, нехватке кадров и о том, как навести порядок в самолетостроении

Фото: Динар Фатыхов

Традиционные для России рынки закрылись, а к новым мы оказались не готовы. Такое мнение высказал председатель правления Торгово-промышленной палаты Татарстана Шамиль Агеев во время онлайн-конференции «Реального времени». Он рассказывает о векторах развития международного сотрудничества сегодня, о сложностях переориентировки на рынки Китая, Индии и арабского Востока. А еще рассуждает о провале в системе профессионального образования, сетует на излишне меркантильный подход банкиров к финансированию производственников и выказывает обеспокоенность уровнем развития авиационной промышленности. Подробности — в нашем материале.

«Мы сейчас в России пришли к тому, что без мигрантов не получается»



— У ТПП всегда насыщенный рабочий график. Например, к вам недавно приезжали в гости представители Республики Египет. С чем они приезжали, с какими интересами, чем завершился диалог?

— Они приезжали по приглашению Олега Коробченко, нашего министра промышленности, с ответным визитом. Их задача сейчас — найти то, что можно предложить нашему бизнесу, и что выбрать для себя. Раньше, когда у нас были нормальные отношения с Западной Европой, как-то арабский Восток, Египет оставались у нас без внимания. Хотя арабский Восток, в частности Египет — это большая цивилизация. Нам в Торгово-промышленной палате это интересно еще и с точки зрения того, что наш прежний президент ТПП РФ, Евгений Максимович Примаков, был большим специалистом по Египту, а Египет всегда играл большую роль на арабском Востоке.

Сейчас они заинтересованы и в нашем продовольствии, и в технике — например, в машинах и вертолеты. И сами кое-что могут предложить. К сожалению, у египетской стороны очень мало информации о том, что делается у нас, а у нас — о том, что производится там. У нас был рабочий разговор, предметный, конкретный. Кое-что уже удалось сделать. Думаю, при совместной работе практические результаты будут.

Возникает вопрос: как проводить взаиморасчеты? Сейчас мы над этим думаем. Уже создана рабочая группа с тем, чтобы решить вопросы оплаты.

— А сегодня вы встречались с представителями Узбекистана.

— Были замминистра иностранных дел Узбекистана и посол этой страны в России. Обсуждали простой вопрос. Отношения между нашими странами хорошие. Но есть вопросы, связанные с трудовой миграцией, с ее качеством. Мы сейчас в России пришли к тому, что без мигрантов не получается. Но надо, чтобы все было качественно сделано, чтобы была отдача, чтобы не получалось так, что приезжают люди — нет условий.

Если надо приглашать, то надо готовиться. Был предметный разговор на эту тему, мы обсуждали эти вопросы больше двух с половиной часов. Скажу так: с Узбекистаном надо плотно, конкретно работать. Осенью представители вновь назначенных 14 их палат приезжали к нам на недельную стажировку. Мы показывали им, например, наши производства. Там очень отзывчивые ребята! В Узбекистане идет большой рост населения, а отношение к нам замечательное. При этом Узбекистан ведь не только туризм. Там есть интересная продукция. Поэтому с Узбекистаном надо работать плотно, и мы этим пытаемся заниматься.

Отношения между нашими странами хорошие. Но есть вопросы, связанные с трудовой миграцией, с ее качеством

«БРИКС надо насыщать реальностью»

— Вы активно участвовали в работе KazanSummit, впереди еще одно важное событие — форум стран БРИКС. Как готовится к нему Торгово-промышленная палата?

— Пятнадцать лет назад Линар Якупов, который был на тот момент помощником президента Татарстана, выдвинул инициативу проведения KazanSummit. Ее поддержали и власти республики, и наша палата. Так он и начался. Особенно в тот период активно началась работа с Малайзией. Потом это все как-то затухло. Но когда Рустам Нургалиевич [Минниханов] по поручению Владимира Путина возглавил группу «Россия — Исламский мир», это вдохнуло в форум вторую жизнь.

И теперь мы встретили 20 тысяч участников, большая часть из них из-за рубежа. Мы пошли по такому пути: встраиваем в этот форум Форум промышленных палат, чтобы была бизнес-составляющая. Четыре года подряд мы это делаем. Результаты есть. Сейчас более 50 регионов участвуют в этом мероприятии на уровне первых лиц торгово-промышленных палат. На этот раз 311 предпринимателей приехали. На следующий год попытаемся сделать электронную биржу, чтобы каждый желающий смог поучаствовать в тех мероприятиях, которые ему интересны: например, в выставках, в сессиях, встретиться с другими регионами. Форум востребованный, мы уже сейчас начали готовиться к следующему сезону.

Ну а БРИКС — это будет исторический саммит в Татарстане. БРИКС сильно расширился. Вначале в нем были три страны — Китай, Индия, Россия. Потом добавились Бразилия и ЮАР. Идею БРИКС, как нам впоследствии рассказывал [Сергей] Лавров, тоже заложил Евгений Максимович Примаков! И сейчас она набирает силу. Здесь уже проходят совещания министров образования, информатизации. Сейчас, мы знаем, ТПП РФ готовится сделать Ассоциацию промышленных палат стран БРИКС. Иными словами, БРИКС надо насыщать реальностью.

— В прошлом году вы затронули исламский банкинг во время нашей встречи. Татарстан — один из пилотных регионов, где идет работа по интеграции исламского банкинга в нашу жизнь. Насколько успешно она идет?

— Вообще, о делах банков надо либо хорошо говорить, либо молчать, потому что деньги любят тишину. Я не буду оценивать, хорошо или плохо пошел у нас исламский банкинг. Но движение есть. У нас конкретно занимаются той же халяльной продукцией, например. Этим надо заниматься постоянно, не все так просто. Но если не будешь работать — ничего не будет. Результат определенный есть!

О делах банков надо либо хорошо говорить, либо молчать, потому что деньги любят тишину. Я не буду оценивать, хорошо или плохо пошел у нас исламский банкинг. Но движение есть

«Выпускники не нацелены на трудовой процесс — нацелены на псевдоучебу»

— Недавно на площадке ТПП состоялся круглый стол по трудоустройству молодежи. Насколько это имеет отношение к Торгово-промышленной палате? Почему именно вы его провели?

— Это связано с обеспечением производства, с работой бизнеса, с подготовкой кадров. У нас, к сожалению, что получилось? Из среднего образования уроки труда исчезли. Выпускники не нацелены на трудовой процесс — нацелены на псевдоучебу. Учеба в вузах идет, прямо скажу, слабо. Конечно, у всех по-разному, но [в целом] она не удовлетворяет [потребностей предприятий в кадрах]. Система бакалавриата, магистратуры запутала всех. Раньше специалистов выпускали наш хороший химико-технологический институт, авиационный, университет. Сейчас это размылось. Сейчас необходимо поднять образование.

Еще никто не задумывается о том, как прожить на студенческую стипендию. Ведь если он должен подрабатывать, какой из него тогда студент? Другое дело — если после второго-третьего курса он начинает уже работать по специальности.

Дальше. Мы почему-то всегда стыдливо обходим этот вопрос, но нужно четко понимать способности человека. Не могут все получать высшее образование! Кому нужны все эти дипломы? Специалистов между тем не хватает.

К нам обращаются по тем вопросам, по которым мы можем помогать, решать, координировать как-то. Сейчас мы, например, пытаемся через ТПП РФ выходить в Госдуму с предложением о том, чтобы первые заработанные студентами деньги не облагались НДФЛ. Понимаете, сейчас надо все проталкивать через наши федеральные структуры.

Нам еще многое предстоит. Например, поднять престиж человека труда. Я работал 12 лет на заводе: примерно человек 30 из числа передовых рабочих на нашем заводе получали зарплату больше генерального директора. Где сейчас такое найдете?

Очень много производственников лихорадят банковские подходы. Ну нельзя на производстве работать с таким процентом! Нужны деньги для развития производства, чтобы производилась наша продукция. Мы сейчас увидели, что импортозамещение идет очень сложно. Но что-то делается, и результат, очевидно, будет. У нас есть ряд программ в ТПП, разработанных для молодежи. Ребята хорошие есть, с ними надо заниматься! И отдача будет!

— На конкурсах профессионального мастерства выступают ребята, влюбленные в свою профессию. Но возникает вопрос, как влюбить в нее человека?

— И подготовить, чтобы он знал физику и математику.

Никто не задумывается о том, как прожить на студенческую стипендию. Ведь если он должен подрабатывать, какой из него тогда студент?



«Традиционные для нас рынки закрылись, к новым мы оказались не готовы»

— На нашей с вами встрече почти год назад мы затронули ряд важнейших вопросов: снижение объемов импорта, компенсацию государством выпадающих доходов за счет нефтяников, резкое сокращение экспорта продукции нефтепереработки… Меняется ли ситуация сегодня? В какую сторону?

— Ситуация своеобразная. Традиционные для нас рынки закрылись, к новым мы оказались не готовы. Я не хочу сейчас, например, обсуждать политику «Газпрома», но нужно было готовиться к этим вещам! Не только строить башни в Санкт-Петербурге, но при этом еще и не забывать заниматься газификацией.

Сейчас находить новые рынки тоже непросто. Все пытаются «нагреть», прямо скажу. Но бизнес — штука такая. Естественно, где-то будет снижение цен, где-то придумают еще что-то. Производителям сейчас нужно очень сильно крутиться! В этом отношении у нас очень плотно СИБУР работает, КАМАЗ, «Татнефть» работают. Там есть коллективы, нацеленные вперед, с сильными руководителями. Они смотрят вперед, дальше.

— Когда привыкаешь к тому, что постоянно возникают проблемы, к ним относишься спокойнее и ищешь пути решения, а не хватаешься за голову.

— Когда мы в 1970 году строили КАМАЗ, были огромные сложности. А сейчас какой прекрасный город Набережные Челны! Наше поколение из этой ситуации выходило. Эти сложности нас дисциплинировали, воспитывали и заставляли крутиться. И роль семьи была значительно больше.

— Одно из направлений развития бизнеса — создание общественных пространств. В республике это сейчас весьма неплохо развито.

— В поездках наших делегаций за рубеж наши руководители всегда обращали внимание на такие пространства, будь то в Европе или Азии. То, что делается для людей, они поймут потом обязательно. Но не сразу. При этом нужно и участие самих жителей — чтобы все делали по уму и качественно. Но у нас не хватает рабочих рук. Да, практически в каждом населенном пункте у нас сейчас есть на что посмотреть. Нижнекамск, Набережные Челны, Альметьевск, Елабуга, Бугульма... А уж о Казани и говорить не надо — о ней лучше всего Путин всегда говорит. Она ему очень нравится.

— Сейчас идут игры БРИКС. Мы помним, как перед Универсиадой вся Казань превратилась в большую стройку. Сейчас многие не заметили, как готовились к Играм, а ведь гостей приехало едва ли не больше.

— Вот что значит профессионализм команды, которая занимается городом. Они уже научились: работать плотно, никому не мешая. Объекты интересные. Неслучайно наш министр спорта Владимир Леонов на днях сказал, что Казань готова хоть завтра провести Олимпиаду. И действительно, объекты работают. Я вам могу по гребному каналу сказать: он очень хорошо содержится. Думаю, соревнования проходят на хорошем уровне.

— Вы и сами увлечены греблей.

— Было такое дело, но везде нужно вовремя остановиться.

Не хочу сейчас, например, обсуждать политику «Газпрома», но нужно было готовиться к этим вещам! Не только строить башни в Санкт-Петербурге, но при этом еще и не забывать заниматься газификацией



«У нас банки настроены не на развитие производства, а на получение прибыли»

— Какие сейчас стоят у ТПП цели, планы на обозримую перспективу?

— Во-первых, мы должны больше получать практической отдачи от нашей работы, повышать эффективность. А для этого повышать профессиональный уровень. Усилить контакты — особенно с Китаем, Индией, арабским Востоком. Это непросто, нужно перестраивать психологию.

И потом надо не забывать о малом бизнесе здесь. Изменения в налоговом законодательстве, которые сейчас готовятся, — это огромная нагрузка на малый бизнес. Мы все руки подняли: то, что придумали Силуанов и компания, хорошо! Но там есть такие подводные камни, что если на них наткнуться — мало не покажется. Кое-какие вопросы об этом мы уже поднимали. Круглый стол уже провели. Довели свои предложения до ТПП РФ — точечные, по отдельным моментам. Например, как будем переходить с упрощенки на другой режим налогообложения. Нам надо сохранять поддержку малого предпринимательства, работать с ним. Развивать третейское разбирательство. Внедрять и развивать молодежные программы.

Работы непочатый край, при этом не забывайте: мы ведь негосударственная, небюджетная организация! Мы не имеем никаких средств от бизнеса — только наша работа и членские взносы. А поэтому — приходите, обсудим, проведем, покажем, научим, у вас поучимся. Если учиться не будешь — ничего не будет!

— В России и Татарстане есть господдержка малого и среднего бизнеса. Но есть большие сложности с тем, как ее получить. Не каждому предпринимателю, особенно начинающему, понятно, как это делать.

— Над этим идет большая работа. Чтобы не быть голословным, приведу пример: через Фонд развития производства мы помогли провести много проектов финансирования. А вообще, если желание есть — можно получить поддержку. Сейчас система поддержки отработана четко. Другое дело — бюрократических формальностей много, но это уже другой вопрос. Мы можем ровно столько, сколько можем.

А у нас банки не настроены на развитие производства, а настроены на получение прибыли! И пока в нашей стране нет ясности, куда мы идем. Получается, что преимущества социализма ушли в сторону, преимущества капитализма — тоже. Зато остались негативные стороны и социализма, и капитализма. В этой ситуации надо выправиться.

Особенно беспокоит развитие гражданской авиации. Говорят-говорят, потом вдруг цифры меняются. И никто за это не отвечает! Есть цифры: «Выпустим столько-то самолетов». А процесса такого производства реально нет. Поэтому я считаю, что Министерство авиационной промышленности нужно восстановить. Потому что такие крупные самолеты делали только США и мы. Сейчас у нас сложности: компетенции, кадры и другое. Чтобы получить самолет, надо за 3 года расчеты запустить: металл закупить, подготовить все прочее, электронику. Такие министерства нужно восстановить, без этого ничего не сделается. Должны быть четкая структура, обеспеченность и дисциплина. Как в строительстве дорог, которое сейчас рванулось вперед и очень четко организовано. Мы мечтаем, чтобы наши казанские самолеты летали не хуже, чем «боинги».

Чтобы получить самолет, надо за 3 года расчеты запустить: металл закупить, подготовить все прочее, электронику

— Для этого нужно много работать.

— По крайней мере, нас так учили наши педагоги 50 лет назад.

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