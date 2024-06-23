Казанцам напомнили об ограничениях движения из-за Сабантуя

Фото: Динар Фатыхов

С 22 июня и до 17.00 23 июня в Казани действует ряд ограничений дорожного движения, напомнили в Госавтоинспекции полка ДПС УМВД России по городу. Ограничение связано с проведением Сабантуя.

Так, одностороннее движение организовано по дороге от жилого комплекса «Лесной городок», от улицы Белые Росы по улице Братьев Батталовых до Фермерского шоссе. В обратном направлении от Фермского шоссе до улицы Белые Росы движение будет запрещено.

Двустороннее движение с возможностью выезда направо сохраняется с улицы Белые Росы на улицу Братьев Батталовых в сторону Оренбургского тракта.

В Казани до площадок празднования Сабантуя сегодня курируют дополнительные автобусные маршруты и электрички. Для удобства жителей рейсы будут проходить до березовых рощ поселков Мирный и Дербышки, а также до лесопарка «Лебяжье».

Напомним, итоги Игр БРИКС в Казани подведут в программе пролога на Сабантуе в поселке Мирный. Посетить праздник смогут все желающие.

Елизавета Пуншева