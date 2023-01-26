Госсовет Татарстана принял поправки, по которым президент станет «Главой — Раисом» раньше планируемого срока

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Депутаты Государственного совета Татарстана на 40-м заседании рассмотрели законопроект о внесении изменений в Конституцию республики. Они приняли его в первом чтении.

Председатель Комитета Госсовета Татарстана по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин, презентуя законопроект о внесении изменений в Конституцию республики, выступил с предложением отказаться от переходного периода, согласно которому новое наименование высшего должностного лица Татарстана будет применяться только к вновь избранному высшему должностному лицу.



— Хотел бы напомнить, что принятым в декабре законом РТ №109 были внесены поправки, согласно которым наименование высшего должностного лица Татарстана «Глава — Раис РТ». При этом закон содержит переходные положения, в соответствии с которым новое наименование, предусмотренное законом, будет применяться только к вновь избранному высшему должностному лицу. Однако после проведения дополнительных консультаций по вопросу, связанному с наименованием высшего должностного лица, было принято решение отказаться от переходного периода и начать применять наименование нового высшего должностного лица после вступления в силу рассматриваемого сегодня закона РТ, — заявил Альберт Хабибуллин.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По его словам, документ является логичным продолжением вопросов, рассмотренных на заседании 27 декабря 2022 года — тогда парламентарии приняли закон о поправках в Основной закон республики, касающийся наименования должности высшего должностного лица региона.

Предложение Комитета Госсовета Татарстана по государственному строительству и местному самоуправлению, «чтобы не политизировать вопрос», поддержал глава республиканского парламента Фарид Мухаметшин. За законопроект проголосовали 76 депутатов, против — восемь, воздержался — один.



Скриншот трансляции

Напомним, изначально законопроект о внесении изменений в Конституцию Татарстана не был включен в повестку 40-го заседания Государственного совета Татарстана VI созыва. С предложением рассмотреть его сегодня выступил Альберт Хабибуллин.

27 декабря 2022 года депутаты Государственного совета Татарстана во втором чтении и в целом приняли законопроект о поправках в Конституцию республики, касающихся наименования должности высшего должностного лица региона. Они утвердили предложенное Комитетом по госстроительству и местному самоуправлению наименование «Глава — Раис Республики Татарстан».



Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о внесении поправок в Конституцию республику, касающихся наименования должности высшего должностного лица региона 31 декабря 2022 года. Он вступил в силу с 1 января 2023-го.



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Татьяна Демина