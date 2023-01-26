В Татарстане на программы по дорожным работам в 2023 году выделили 47,2 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Власти Татарстана утвердили программы дорожных работ на дорогах общего пользования на 2023 год. На эти цели выделили 47,2 млрд рублей. Постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

На ремонт дорог общего пользования потратят 17,5 млрд рублей. На программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Казанской агломерации выделили из республиканского и федерального бюджетов в общей сложности 3,3 млрд рублей. Еще 1,3 млрд пойдет на развитие инфраструктуры Набережночелнинской городской агломерации. А Нижнекамской городской агломерации на те же цели выделили 480 млн рублей.

Порядка 16,6 млрд рублей потратят на программу «Развитие транспортной системы». Ее реализуют в рамках государственно-частного партнерства.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Еще 1,9 млрд рублей рассчитано на программу по ремонту автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Также в планах отремонтировать подъездные дороги, ведущие к садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам. В этом случае потратят 300 млн рублей.

На этой неделе стало известно, что за 10 лет в Казани отремонтировали и построили 17 млн квадратных метров дорог. Таким образом, общая площадь городских дорог увеличилась до 22,24 млн кв. м, а показатель их нормативного состояния составил 84%.



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Айрат Назипов