Закон о превышении самообороны в своем доме, консультации о ядерном оружии в НАТО, бесплатный проезд студентам
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро понедельника, 17 июня.
- В Госдуму внесен законопроект о праве граждан на защиту территории их собственных домов. Автором инициативы стал глава думского комитета по труду Ярослав Нилов от партии ЛДПР. Согласно этому законопроекту, человек, который был вынужден защищать себя в своем доме, не должен будет впоследствии доказывать свою невиновность и отвечать перед судом.
- Российская команда Team Spirit одержала победу в турнире BLAST Premier Spring по CS2 в Лондоне, обыграв украинский коллектив Natus Vincere со счетом 3:1. Team Spirit получила приз в размере 200 000 долларов и путевку на World Final с призовым фондом в 1 000 000 долларов. Лучшим игроком турнира стал 17-летний Данил «donk» Крышковец из Томска. Для него это уже третья награда «Лучший игрок турнира» в 2024 году.
- Группа депутатов предложила сделать проезд на общественном транспорте бесплатным для студентов очной формы обучения. Это изменение планируется внести в статью 40 закона «Об образовании в Российской Федерации». Авторы законопроекта считают, что это создаст равные условия для получения образования всеми студентами.
- Страны — члены НАТО начали консультации по вопросу необходимости приведения ядерного оружия в состояние боевой готовности. «Цель НАТО в том, чтобы в мире не было ядерного оружия, но пока оно существует, мы будем оставаться ядерным альянсом, поскольку мир, где Россия, Китай и Северная Корея обладают ядерным оружием, а НАТО — нет, — это опасный мир», — заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
- Студенты Татарстана заняли первое место в общекомандном зачете среди всех средних специальных учебных заведений России в «Российской студенческой весне» среди профессиональных образовательных организаций. Кроме того, студенты республики стали третьими в региональной программе.
- Мультфильм «10 жизней» стал лидером проката в России и странах СНГ, собрав 43,8 млн рублей за минувшие выходные. На втором месте — комедия «Непослушники», собравшая 41,4 млн рублей. Третью строчку занял фильм «Майор Гром: игра», собравший 33,2 млн рублей, сообщил ТАСС.
- Министерство энергетики выступило с предложением к правительству смягчить требования по локализации турбин и котлов для тепловых электростанций (ТЭС) в связи с повышением загрузки российских заводов и ростом цен на оборудование. Как сообщает «Коммерсантъ», правительственная комиссия уже поручила найти способы снижения цен и разработать систему штрафов для заводов в случае нарушения сроков поставок.
- Лидерами рейтинга стран Европы по доступности электроэнергии за 2023 год стали Исландия, Люксембург и Норвегия. В конце списка оказались Молдавия, Латвия и Чехия. Самые низкие цены на электроэнергию зафиксированы в Казахстане и России — 4,2 рубля за киловатт-час, подсчитали РИА «Новости».
- Около 16 тысяч человек пострадали в Турции за первый день Курбан-байрама, получив ранения, — из них 1274 в Анкаре, 840 в Стамбуле и 416 в Измире. «Такое происходит, когда животных закалывают непрофессионалы», — сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа
- За прошедшую ночь средства РЭБ подавили атаку трех беспилотников на Липецкую область. Еще БПЛА уничтожены над Краснодарским краем, Воронежской и Белгородской областями.
Олег Исаков
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.