ЕС ввел санкции против ряда людей и организаций России и Белоруссии

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ЕС ввел санкции против ряда людей и организаций России и Белоруссии. Против восьми артистов и дипломатов, а также против двух российских и одной белорусской организации, сообщает RT.

Так, в санкционный список попали:

российская певица Полина Гагарина;

российский певец SHAMAN;

медиаменеджер Арам Габрелянов;

актер Иван Охлобыстин;

главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев;

глава Росимущества Вадим Яковенко;

международный детский центр «Артек»;

общественный фонд имени Кадырова;

Белорусский союз молодежи;

посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник;

госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев;

замминистра строительства России и уроженец Казани Валерий Леонов.

Сегодня утром Европейский союз принял 14-й пакет санкций против России. В него также входит ограничение на транзит российского СПГ через европейские порты. Санкции введены против 116 физических и юридических лиц России.

Разиль Самигуллин