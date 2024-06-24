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ЕС ввел санкции против ряда людей и организаций России и Белоруссии

13:44, 24.06.2024
ЕС ввел санкции против ряда людей и организаций России и Белоруссии
Фото: Реальное время

ЕС ввел санкции против ряда людей и организаций России и Белоруссии. Против восьми артистов и дипломатов, а также против двух российских и одной белорусской организации, сообщает RT.

Так, в санкционный список попали:

  • российская певица Полина Гагарина;
  • российский певец SHAMAN;
  • медиаменеджер Арам Габрелянов;
  • актер Иван Охлобыстин;
  • главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев;
  • глава Росимущества Вадим Яковенко;
  • международный детский центр «Артек»;
  • общественный фонд имени Кадырова;
  • Белорусский союз молодежи;
  • посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник;
  • госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев;
  • замминистра строительства России и уроженец Казани Валерий Леонов.

Сегодня утром Европейский союз принял 14-й пакет санкций против России. В него также входит ограничение на транзит российского СПГ через европейские порты. Санкции введены против 116 физических и юридических лиц России.

Разиль Самигуллин

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