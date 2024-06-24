ЕС ввел санкции против ряда людей и организаций России и Белоруссии
ЕС ввел санкции против ряда людей и организаций России и Белоруссии. Против восьми артистов и дипломатов, а также против двух российских и одной белорусской организации, сообщает RT.
Так, в санкционный список попали:
- российская певица Полина Гагарина;
- российский певец SHAMAN;
- медиаменеджер Арам Габрелянов;
- актер Иван Охлобыстин;
- главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев;
- глава Росимущества Вадим Яковенко;
- международный детский центр «Артек»;
- общественный фонд имени Кадырова;
- Белорусский союз молодежи;
- посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник;
- госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев;
- замминистра строительства России и уроженец Казани Валерий Леонов.
Сегодня утром Европейский союз принял 14-й пакет санкций против России. В него также входит ограничение на транзит российского СПГ через европейские порты. Санкции введены против 116 физических и юридических лиц России.
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