Главврач Арской ЦРБ Рифат Идрисов во время возвращения из отпуска в самолете спас ребенка

Фото: Динар Фатыхов

Главный врач Арской центральной районной больницы Рифат Идрисов во время возвращения из отпуска в самолете спас ребенка. Сам руководитель больницы по специальности является детским врачом.

Рифат Идрисов рассказал, что после завершения посадки он услышал крики людей, которые искали врача. Он бросился на крики, в салоне самолета он увидел четырехлетнего ребенка в тяжелом состоянии. Врач сразу начал оказывать первую помощь.

После этого ребенок начал дышать и приходить в сознание, а пассажиры начали громко аплодировать. К ребенку уже к этому моменту подоспели специалисты скорой помощи. Ребенка увезли в больницу, а самолет отправился в полет.

Рифат Идрисов окончил Казанский государственный медицинский университет в 2001 году по специальности «педиатрия». Пост главного врача Арской центральной районной больницы он занимает с 2021 года.

Разиль Самигуллин