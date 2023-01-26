Дмитрий Песков: поставки вооружения Киеву свидетельствуют о прямой вовлеченности Запада в конфликт

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о росте вовлеченности США и стран коллективного Запада в конфликт на Украине. По его словам, об этом свидетельствуют поставки вооружения Киеву.

— Из европейских столиц, из Вашингтона постоянно звучат заявления о том, что направление различных систем вооружения, в том числе танков, на Украину никоим образом не означает вовлеченность этих стран или альянса в боевые действия, которые происходят на Украине. Мы с этим категорически не согласны… все что делает и альянс, упомянутый мною, и столица, воспринимается как прямая вовлеченность в конфликт, мы видим, что она растет, — цитирует его «РИА Новости».

Фото: de.wikipedia.org

Сегодня же Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле не планируют менять статус спецоперации из-за поставок Украине танков M1 Abrams и Leopard 2.

О решении вооружить армию киевского режима такой техникой накануне объявили власти Германии и США.



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Айрат Назипов