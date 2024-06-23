За последние 10 лет в России на 16,6% снизился объем потребление воды

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В России за последние 10 лет на 16,6% сократился объем среднесуточного отпуска воды на одного жителя страны. Об этом «РИА Новости» сообщила аудитор Счетной палаты Наталья Трунова.

— Надо ли нам экономить? Безусловно, да — и воду, и тепло. И я могу сказать, что динамика очень хорошая, например, объем водопотребления очень сильно снижается. Появилась техника, которая помогает экономить — стиральные машинки, посудомойки и так далее. В целом за последние десять лет среднесуточный отпуск воды в расчете на одного жителя снизился на 16,6% со 140,8 литра в 2012 году до 117,4 литра в 2021 году, — отметила она.

По ее словам, установка счетчиков также помогает экономить.

— Установка приборов — это такой первый и необходимый уровень цифровизации ЖКХ. Повышение числа приборов в квартирах должно стать, конечно, обязательным требованием. Понятно, что если в регионе сейчас 50% оприборивания, то до 100% довести сразу невозможно. Но поставить задачу, чтобы этот уровень возрос, например, до 60%, просто необходимо. Иначе все финансовые средства на ЖКХ не будут создавать необходимых эффектов, — заявила Трунова.

В мае «Реальное время» сообщало, что стоимость жилищно-коммунальных услуг возрастет в ряде регионов России с 1 июля 2024 года.

Елизавета Пуншева