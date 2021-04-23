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Издание «Медуза»* внесли в список СМИ-иноагентов

14:40, 23.04.2021 1
Издание «Медуза»* внесли в список СМИ-иноагентов
Фото: minjust.gov.ru

Министерство юстиции России внесло издание «Медуза» в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, сообщает RT со ссылкой на сообщение ведомства.

В реестр включены юридическое лицо, зарегистрированное в Латвийской Республике, SIA «Medusa Project» (регистрационный номер 40103797863, дата регистрации 10.06.2014) и ООО «Первое Антикоррупционное СМИ».

На сегодняшний день в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента, внесены 19 изданий и журналистов.

На этой неделе президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому незарегистрированным общественным объединениям и иностранным СМИ, выполняющим функции иноагента, а также российским юрлицам, учрежденным такими зарубежными СМИ, запрещено любое участие в выборах.

*СМИ, признанное в России иноагентом.

Татьяна Демина
ОбществоТехнологииМедиа
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 23 апр
    Дождь и Эхо Москвы туда же, а лучше закрыть их на хрен, как предателей России!!!
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