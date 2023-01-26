Виктор Медведчук: Великобритания влияет на действия Зеленского гораздо больше других стран

Украинский политик Виктор Медведчук рассказал, что Великобритания влияет на действия президента Украины Владимира Зеленского гораздо больше, чем другие страны, включая США. Своим мнением он поделился с RT.

— Я уверен, с учётом анализа того, что происходит... влияние Британии намного выше, чем США и в целом Запада, — сказал он.

По словам политика, именно Великобритания «захватила узды влияния, управления на Украине» и «занимает серьёзный сегмент в вопросах внешнего управления».

Фото: pixabay.com

Медведчук подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение могут уехать из страны и «будут спокойно жить» при любом развитии событий.

— Поэтому они так спокойно отдали страну на растерзание, на дальнейшие процессы обнищания. Отдали страну как плацдарм для противостояния между Россией и Западом, — добавил собеседник.

Сегодня Виктор Медведчук рассказал, что армия Украины ведет боевые действия за интересы Запада. Он раскритиковал действия Зеленского и отметил, что не все жители страны поддерживают его антироссийскую риторику.



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Айрат Назипов