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Виктор Медведчук: Великобритания влияет на действия Зеленского гораздо больше других стран

17:11, 26.01.2023
Виктор Медведчук: Великобритания влияет на действия Зеленского гораздо больше других стран
Фото: commons.wikimedia.org

Украинский политик Виктор Медведчук рассказал, что Великобритания влияет на действия президента Украины Владимира Зеленского гораздо больше, чем другие страны, включая США. Своим мнением он поделился с RT.

— Я уверен, с учётом анализа того, что происходит... влияние Британии намного выше, чем США и в целом Запада, — сказал он.

По словам политика, именно Великобритания «захватила узды влияния, управления на Украине» и «занимает серьёзный сегмент в вопросах внешнего управления».

Фото: pixabay.com

Медведчук подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение могут уехать из страны и «будут спокойно жить» при любом развитии событий.

— Поэтому они так спокойно отдали страну на растерзание, на дальнейшие процессы обнищания. Отдали страну как плацдарм для противостояния между Россией и Западом, — добавил собеседник.

Сегодня Виктор Медведчук рассказал, что армия Украины ведет боевые действия за интересы Запада. Он раскритиковал действия Зеленского и отметил, что не все жители страны поддерживают его антироссийскую риторику.

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Айрат Назипов
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