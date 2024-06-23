Власти Крыма объявили понедельник днем траура

В Крыму в связи с атакой на Севастополь понедельник объявили днем траура. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в телеграм-канале.

— В Республике Крым 24 июня объявлено Днем траура. Крым скорбит вместе с братским Севастополем. В понедельник в республике отменяются все культурно-массовые, спортивные и развлекательные мероприятия, — отметил он.

Напомним, число погибших от удара ВСУ по Севастополю возросло до трех. Ранены 124 человека. Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи с трагедией.

Елизавета Пуншева