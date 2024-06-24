Рустам Минниханов подписал указ о запрете охоты из-за проведения саммита БРИКС в Казани

Фото: Динар Фатыхов

С 16 по 31 октября 2024 года в Татарстане запретят все виды охоты во всех охотничьих угодьях республики. Это связано с проведением саммита лидеров государств БРИКС. Указ об этом подписал раис Татарстана Рустам Минниханов.

О возможном запрете охоты стало известно в начале июня, когда документ поступил на антикоррупционную экспертизу. Указ подписан в целях усиления охраны общественного порядка и вступит в силу через 10 дней.

На период проведения саммита БРИКС в Казани также будет введено ограничение движения и стоянки транспортных средств, перевозящих вещества высокой степени опасности.