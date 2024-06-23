Россия вошла в пятерку стран по количеству туристов, посетивших Кубу

Фото: Максим Платонов

Россия вошла в топ-5 стран по наибольшему числу туристов, посетивших Кубу за первые 6 месяцев года. Страну посетили более 70 тысяч человек, сообщает Национальное управление статистики и информации (ONEI) Кубы.

Всего за этот период Кубу посетили почти 1,2 миллиона туристов из разных стран. Больше всего отдыхающих прибыло из Канады — более 540 тысяч человек.

Согласно отчету, Кубу также посетили более 102 тысяч туристов из США, почти 130 тысяч кубинцев, проживающих за рубежом, а также более 33 тысяч туристов из Англии. Отмечается, что число приехавших выросло почти на 40 тысяч человек по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.



Елизавета Пуншева