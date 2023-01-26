В Татарстане за год зарегистрировали около 95 тысяч ипотек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2022 году в Татарстане зарегистрировали около 95 тысяч ипотек, в том числе с поддержкой государства. За год жители республики взяли более 6,6 тысячи льготных ипотек, сообщили в Управлении Росреестра по РТ.

По программе «сельская ипотека» в прошлом году в Татарстане зарегистрировано более 600 сделок.

— В 2022 году было зарегистрировано около 38 тысяч электронных ипотек. По сравнению с 2021 это на 30% больше. Соответственно, срок регистрации в нашем регионе, где реализуется проект «Электронная ипотека за 24 часа», при отсутствии замечаний, составил всего один рабочий день, — отметила заместитель руководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова.

Всего за прошлый год Росреестр Татарстана оказал 2,8 млн государственных услуг — на 36% больше, чем в 2021 году. За 2022-й в республике зарегистрировали 940 тысяч прав на недвижимость.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По видам объектов недвижимости в прошлом году наблюдался стабильный рост по регистрации на жилые помещения, земельные участки и парковки.

На жилые помещение зарегистрировано прав на 290 тысяч, тогда как годом ранее было 288 тысяч. На земельные участки — 224,5 тысячи (было 218 тысяч), на парковки — более 9 тысяч (было 7,7 тысячи).

Напомним, что по объему выдачи «Сельской ипотеки» Татарстан вошел в тройку российских регионов-лидеров. Всего за время действия программы в республике выдано более 3 тыс. кредитов на общую сумму 7,1 млрд рублей.

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Айрат Назипов