«Набьют шишки — и станут предпринимателями»: в России бум студенческих стартапов

1,5 млрд рублей выделят регионам — на бизнесы при университетах

Фото: Коллаж Никиты Коновальцева

В 2022 году в России стартовала программа «Студенческий стартап». В этом году ее бюджет вырос на полмиллиарда: 1,5 тысячи победителей получат грант в размере 1 млн рублей на развитие своего бизнеса. Татарстан сейчас на втором месте после Москвы по количеству созданных студенческих стартапов. Сколько студенческих проектов в итоге превратятся в реальный бизнес, а какой процент канет в Лету, можно ли таким способом вырастить единорогов и решить проблемы импортозамещения, а также займут ли студенты новые ниши в экономике — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Миллионы на старт для умников

До конца января стартует третья очередь программы «Студенческий стартап», организованной Фондом содействия инновациям в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». В 2023 году на грант в 1 млн рублей смогут рассчитывать уже 1,5 тысячи российских студентов, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе Фонда.

На первые две очереди программы, которая стартовала в 2022 году, подали заявки студенты из 78 регионов России. Тогда на поддержку тысячи проектов был выделен 1 млрд рублей. Татарстан вошел в топ-10 наиболее активных субъектов, уступив первое место только Москве: республиканские стартапы привлекли 113 млн рублей.

Топ-10 регионов России по количеству победителей конкурса «Студенческий стартап»

Регион Количество стартапов 1 Москва 181 2 Татарстан Республика 113 3 Санкт-Петербург 104 4 Томская область 59 5 Башкортостан 46 6 Новосибирская область 46 7 Ростовская область 41 8 Ставропольский край 27 9 Свердловская область 19 10 Челябинская область 17

Данные Фонда содействия инновациям

Основным требованием к заявителям в этом году остается их статус учащихся вузов (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура). Главное условие для проекта — он должен базироваться на идее, основанной на собственных разработках и исследованиях студента или на существующих разработках, содержащих интеллектуальный вклад заявителя, пояснили в пресс-службе фонда.

Финансирование смогут получить проекты в сфере цифровых технологий, медицине, химических технологиях, в сфере создания новых приборов и интеллектуальных производственных технологий, биотехнологий, в ресурсосберегающей энергетике и креативных индустриях. Особое внимание — стартапам в микроэлектронике, медицине и импортозамещении технологий.

Следующим шагом победителей программы «Студенческий стартап» станет подача заявки на конкурс «Старт-1», говорят в Фонде содействия инновациям. Программа «Старт» поддерживает создание новых или уже существующих малых инновационных предприятий. Она рассчитана на два этапа: на первой стадии ее участники получают до 3 млн рублей, а на второй — до 7 млн. Затем у молодых предпринимателей появится возможность заявиться на конкурс «Бизнес-старт», где грант составляет уже 10 млн рублей.

Особое внимание — стартапам в микроэлектронике, медицине и импортозамещении технологий. Фото: Максим Платонов

30 тысяч технологических предпринимателей к 2030 году

«Сегодня в Татарстане созданы акселерационные программы поддержки проектных команд и студенческих инициатив в восьми вузах: КФУ, КГЭУ, КГМУ, Университете Иннополис, КИУ, КазГИКе, АГНИ и ТИСБИ, — рассказал «Реальному времени» председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию Рифкат Минниханов, — Подготовлено 608 стартап-проектов, обучение прошли около 3 тысяч студентов и аспирантов. Эти результаты будут хорошим заделом для участия вузов в третьем этапе конкурса «Студенческий стартап».



В Университете Иннополис с 2021 года при грантовой поддержке Росмолодежи работает акселератор StartupHouse, напомнил он. В 2022 году он продолжил работу уже в рамках «Платформы университетского технологического предпринимательства». Программу за время работы акселератора прошли 150 стартапов и 840 участников из более 75 вузов РФ.

«Программа «Студенческий стартап» призвана к 2030 году вывести в экономику из университетов 30 тысяч технологических предпринимателей. Республика хорошо прошла первые две волны конкурса, заняв призовое место, — отметил он. — С каждым годом эта программа будет набирать обороты, поэтому важно правильно организовать работу по поддержке стартапов».

Наибольший процент стартапов (39%) сегодня составляют проекты в области интеллектуальных производственных и цифровых технологий. В тройку лидеров по заявкам в Татарстане вошли КФУ, КНИТУ и КАИ.

«А вот по Университету Иннополис, который является межотраслевым и межвузовским федеральным интегратором по различным проектам, хотелось бы усилить работу», — подчеркнул Рифкат Минниханов. Также усилиться надо и ИТ-парку, который начал работу со студенческими стартапами задолго до начала действия федеральной программы. «Резидентами бизнес-инкубатора ИТ-парка в период с 2011 по 2022 год стали более 50 студенческих стартап-проектов. В новых реалиях это крайне мало, — считает Минниханов. — Речь идет о тысячах подлежащих реализации стартапов до 2030 года».

Подготовку студенческих заявок к третьей волне конкурса хотят изменить. Схема сотрудничества будет такой: технологические предприниматели-партнеры сформируют бизнес-идеи, используя компетенции университетов. «Эти идеи по отраслевому принципу будут сгруппированы и поступят в министерства для координации деятельности предприятий и вузов. Уже готовый запрос на подготовку стартап-проектов попадет в вузы для дальнейшей реализации», — рассказал Рифкат Минниханов. Для координации работы планируется запустить платформенное решение Projects от Университета 2035 (Сколково) и программу для работы внутри команды YouGile.

14 февраля запланирована встреча президента Татарстана Рустама Минниханова с участниками Ассоциации содействия цифровому развитию, представителями предприятий, региональных институтов инновационного развития и министерств для знакомства с победителями и выработки дальнейших мер их поддержки.





Татарстан, по мнению главы Ассоциации, еще не задействовал все свои наработки и возможности. «Предстоит многое сделать по раскрытию предпринимательского потенциала молодежи и подготовке профессионалов в области технологического предпринимательства», — резюмировал он.



«Если только одна-две компании из этой тысячи вырастут, это будет успех»

Студент КГАСУ Дмитрий Ерохин разработал новый материал — напряженный фиброармированный полимербетон. Его внедрение позволит в короткие сроки продвинуть на строительный рынок изделия, которые помогут уменьшить затраты на строительство и содержание несущих конструкций.

«Привычный нам бетон — это цементное вяжущее и наполнители, например, песок и щебень, а в полимербетоне в качестве вяжущего выступает не цемент с водой, а полимер — например, полиэфирная смола. Мы спроектировали состав полимербетонной смеси, которую мы используем для изготовления наших изделий», — рассказал о технологии производства стартапер.

«Ранее я уже выигрывал грант по программе Фонда содействия инноваций «Умник», по которой дают полмиллиона рублей на научные исследования продукта, — рассказал Дмитрий. — И в 2022 году я подал новую заявку на первую очередь «Студенческого стартапа». В первую очередь, к сожалению, у меня пройти не получилось, хотя жюри очного испытания оценило меня высоко. Когда я спросил, по каким критериям мне необходимо изменить работу, мне порекомендовали поглубже изучить конъюнктуру рынка. Я это сделал, и мне удалось получить грант во второй очереди программы».

Программа, по оценкам Дмитрия Ерохина, отличная, поскольку такого прецедента раньше не было. Программы «Умник» и «Старт-1» направлены на создание продукта и его научное исследование, а «Студенческий стартап» поддерживает именно предпринимательское направление.

«Сейчас я создаю ООО, моя компания будет называться «Профиль-ПолиКом». Первый этап мы завершаем в течение трех месяцев после подписания договора с Фондом. Календарный план по этапам работ мы пишем себе сами, нам его только утверждают. И на втором этапе мы создаем MVP продукта. У кого-то это приложение, у меня в качестве MVP продукта будет пролетное строение мостового сооружения, которое я поставлю на территории вуза. Это будет демонстрацией моего продукта. Необходимо менять мнение строителей о новых полимерных материалах, потому что строители на самом деле не очень любят новшества, а отдают предпочтение проверенным материалам. Мы сможем продемонстрировать, что такое изделие действительно работает.

Меня очень сильно удивило, насколько нами, тысячей стартаперов, занялись: в Татарстане Дом предпринимателя сделал нам наставническую программу, нас прикрепили к министерствам и крупным предприятиям, к которым мы можем обратиться за помощью, — признался стартапер. — Я очень близко работаю с Министерством транспорта и дорожного хозяйства. Они помогают с поиском помещения для производства и помогли с первым заказчиком — я буду изготавливать для внедрения 20 полимербетонных лотков на автомобильную дорогу, для «Главтатдортранса».

После разработки MVP продукта Дмитрий планирует подать заявку на участие в программе «Старт-1», где можно получить до 3 млн рублей на автоматизацию производства.

«Не так давно в Москве был форум. Там заслушали 50 лучших стартапов из тысячи победителей. Мне удалось попасть в топ-10, — рассказал Дмитрий. — Все ребята горят своими идеями. Это очень классно, что именно студентам, которые пока не имеют материальных средств, но могут создать хорошие идеи, дают гранты на проверку их гипотез. И даже если только одна-две компании из этой тысячи вырастут до федерального уровня, это будет успех».

Эмиль Харисов, CEO стартапа FanIsFun — платформы, где спортивные фанаты могут общаться со своими клубами и кумирами, просматривать эксклюзивный контент, созваниваться по видеочату и участвовать в онлайн и оффлайн мероприятиях, также сейчас разрабатывает MVP проект.

«Сейчас деньги направляются на разработку и создание приложения и на инфраструктуру ведения бизнеса — бухгалтерию и аренду коворкинга, — рассказал стартапер. — Надо выполнить все по календарному плану, открыть ООО и составить бизнес-план. Проще говоря, запустить свой стартап и довести задачи, указанные в заявке, до конца».

«Cистема поддержки стартапов в Татарстане заслуживает огромного уважения, — считает Эмиль. — Лично в моем случае за мной закрепили Министерство цифровизации для поддержки проекта и человека, благодаря которому мне получилось организовать переговоры с клубами».

Мария Бугрова из Казанского государственного медицинского университета разработала универсальный стоматологический тренажер из медицинского силикона для лечения мышечных расстройств височно-нижнечелюстных суставов.

«Мой проект сейчас находится на стадии создания ООО, — рассказала она. — Идея в том, что тренажер будет универсальным. Сейчас есть классическое лечение с помощью кап, которые изготавливаются строго индивидуально под клиническую ситуацию. Здесь же, наоборот, тренажер будет полностью подходить любому взрослому человеку. Такой была задумка — удешевить и упростить технологию лечения.

Тренажер поможет бороться, например, с таким заболеванием, как бруксизм, когда происходит сильное сжатие челюстей, особенно в ночной период, из-за того, что мышцы сильно перенапряжены. Также он может быть использован после различных операций, например, после удаления зубов мудрости», — пояснила автор проекта.

По ее словам, у стартапа уже есть первый партнер — отделение челюстно-лицевой хирургии горбольницы №7. В дальнейшем Мария рассчитывает продвигать свой продукт через различные стоматологические поликлиники.

«Если бы не эта программа, я бы вряд ли запустила стартап сама. А так все получилось — закрутилось и завертелось. Я бы каждому студенту посоветовала ее пройти. Сначала, честно говоря, было очень трудно, потому что я, например, никогда не вела бизнес», — поделилась стартапер.

«Из студенческих стартапов могут вырасти сильные компании»

«Опыт показал, что из студенческих стартапов могут вырасти сильные компании: «ВКонтакте» создана студентом СпБГУ Павлом Дуровым, Skyeng — Георгием Соловьевым из МФТИ, платформа Miro Андреем Хусидом из НИУ ВШЭ, — привел примеры основатель суперсервиса «Студент РТ», СЕО в ООО «Пич Лайн» Ильнур Хазипов. — В качестве татарстанского примера могу назвать Кевина Ханда, сооснователя и технического директора KazanExpress, который, по сути, начинал, будучи студентом Иннополиса. Конкуренция действительно растет и будет расти, но я абсолютно уверен, что из тысячи победителей может родиться как минимум хотя бы один единорог и более 50 крепких компаний. Главное помнить, что залог любого хорошего продукта не в том, чтобы сделать 10 раз правильно, а в том, чтобы сделать один раз, но вовремя.

Я знаю несколько проектов, которые обошлись без грантовой программы, один из них — студента Иннополиса Юрия Зарубина, фаундера и СЕО аудиодейтинга TalkNow (привлек первые инвестиции благодаря бывшему министру связи РФ Николаю Никифорову). Там и продукт уже на полном ходу, и инвестиции у ребят уже далеко не студенческие, — добавил он.

Программа «Студенческий стартап» — настоящий прорыв в части централизованного финансирования студенческих продуктов: долгое время у студентов были лишь мелкие локальные грантовые каналы, которые зачастую не подходили к формату проектов. Молодежь отчаянно добивалась финансирования своих стартапов со стороны Росмола, но все время попадала в «грантовую френдзону», потому что их идеи не подходили по формату».

Минусов у программы, по его мнению, не так много. «Студенты неправильно формируют проблематику стартапов, считают, что их продукт инновационный и у него нет конкурентов, практически всегда пренебрегая CustDev-ом, что напрямую понижает качество заявок. Также у них отсутствует опыт работы с юридическим лицом. По условиям конкурса, победители обязаны создавать ООО для реализации деятельности. Однако многие на момент подачи заявки даже не представляют, сколько за этим последует ответственности, — перечисляет он. — Есть также такой фактор, как вмешательство в работу научных сотрудников. Знаю лично как минимум четыре проекта, авторами которых являются опытные университетские сотрудники, которые подали свои проекты через студентов для получения финансирования. А также есть случаи, когда студент приходил за консультацией по своей идее, а научный руководитель перекраивал ее в «свое русло».

Деньги можно было вложить эффективнее

«Один из тысячи студенческих стартапов, может быть, и станет реальным бизнесом, но вопрос, насколько нам достаточна такая конверсия, — размышляет Александр Борисов, руководитель первой в Татарстане «Университетской стартап-студии», созданной по федеральной программе при поддержке КАМАЗа, Инвестиционно-венчурного фонда РТ и консорциума университетов при КФУ. — Важно понимать, что 1 млн рублей — это деньги предпосевные, и вкладываются они не в конкретные стартапы, а во взращивание предпринимательской компетенции».

По мнению Борисова, их, конечно, можно было вложить и эффективнее: «Студенты пока не знают, как этими деньгами пользоваться. Но это тоже большой плюс, когда человек понимает, что такое предпринимательство и с чем его едят. И даже элементарно то, что ошибаться — это нормально. Фактически, эти предпосевные деньги вкладываются в будущих предпринимателей, чтобы у них появилась смелость ошибаться, падать, вставать и снова идти дальше», — говорит Борисов.

Однако, если бы финансирование шло через университетскую стартап-студию, работа, по его мнению, была бы эффективнее. Всего в России в прошлом году создали 19 таких студий, также в рамках федеральной программы «Платформа университетского технологического предпринимательства».

«Стартап-студия — это не венчурный фонд, не акселератор и не инкубатор. Она действует на три шага раньше: сама определяет рынок и собирает команду под проверку гипотезы и реализацию проекта. Мы анализируем рынки на предмет того, где может быть потенциал, — пояснил он миссию созданной структуры. — Команда стартап-студии — это опытные предприниматели, немного где-то даже сбитые летчики, которые уже один раз обожглись. Мы опираемся и на университетский потенциал — энтузиазм студентов и научный бэкграунд преподавателей, аспирантов и научного сообщества».

Студия помогает избежать многих детских болезней стартапов и увеличить конверсию студенческих проектов в бизнесы. При этом проекты становятся уже не студенческими, а студийными: основным бенефициаром, который в дальнейшем ведет все переговоры с потенциальными инвесторами, становится стартап-студия, а студенты и научные сотрудники получают опционы в компаниях, но не компанию целиком.

Сегодня татарстанская стартап-студия фокусируется на сферах транспортной логистики (сюда же входит доставка продуктов), HR-области и автоматизации управления людьми и на образовательных технологиях.

«В «Алисе в стране чудес» есть замечательная фраза: «Чтобы оставаться на месте, нужно бежать изо всех сил. Чтобы двигаться вперед, нужно бежать в два раза быстрее», — говорит Борисов. — Вот у нас ровно такая ситуация: 31 декабря у нас поступили деньги на расчетные счета, но при этом уже в декабре у нас поданы на регистрацию первые две дочерние компании. И первые два проекта у нас уже реализуются. При этом на этой неделе мы вынесем на наш инвестиционный комитет следующий пул проектов».

«Одна из первых гипотез, которую сейчас проверяет стартап-студия — это автомобильные шины по подписке. Мы изменяем саму модель потребления. У нас появляется система подписки, система контроля уровня воздуха в шинах и система мониторинга. В случае коммерческих перевозок водители очень часто не контролируют показатель уровня воздуха в шинах, что приводит к быстрому износу комплектующих, — рассказал Борисов. — И второй стартап — это создание мини-зарядок для электротранспорта. Стационарными зарядными станциями уже никого не удивишь. У наших вузов есть идеи, как сделать легкие транспортируемые аккумуляторы. И на базе них есть желание проверить потенциальный рынок быстрых мобильных зарядных станций».

Фото: Ринат Назметдинов

Между индустрией и научным сообществом сегодня нет диалога

Диас Сафин, генеральный директор технопарка «Идея», считает, что сегодня в целом надо повысить уровень доверия между индустрией и научным сообществом. «Это доверие было утеряно из-за множества факторов. Необходимо переформатировать в научных учреждениях подходы к работе с индустриальными партнерами — индустрия сегодня ждет конкретный результат за адекватные деньги, — считает гендиректор технопарка. — Промышленным предприятиям также необходимо пересмотреть взаимоотношения с образовательными учреждениями, определить у себя ответственное лицо за взаимодействие с научным сообществом, с четкими KPI».

Сафин уверен, что технопарк «Идея» может стать площадкой для построения диалога между индустрией и научным сообществом, тем более что опыт такого взаимодействия уже имеется: есть договоренности как с вузами, так и налаженные контакты с промышленными предприятиями Татарстана.

«Программа «Студенческий стартап» в 2022 году реализовывалась в Татарстане на базе нашего технопарка. И мы видели большой интерес со стороны вузов и студенческого сообщества: только в первую волну была подана 401 заявка, экспертизу прошли 364 проекта. 81 проект стал победителем. Наибольшее количество заявок поступило от КФУ (140) и КНИТУ-КАИ (60). На третьем месте — КГЭУ (36). Вторая волна была не менее популярна: активно включились и КНИТУ (КХТИ) и КГАСУ, — рассказал глава технопарка. — Сейчас оператором программы в республике выступает Фонд поддержки предпринимательства, с которым мы достигли договоренности о всесторонней поддержке проектной деятельности студентов. Мы готовы в качестве экспертов участвовать в процессе защиты проектов, а также помогать их продвижению в реальный сектор».

Почти точно бизнеса не получится

«Лучшими предпринимателями, вопреки расхожим суждениям, становятся люди в возрасте 40+. Когда уже все хорошо с execution, не перетягивают внимание семья и дети, налажены связи, есть глубокий предметный опыт, — отметил бывший основатель молодежного бизнес-клуба «Навигатор», экс-руководитель проектов бизнес-инкубаторов казанского и челнинского ИТ-парков, сооснователь компании «Спутник». — Но чтобы в 40+, да и в любом возрасте, запустить новый бизнес, надо, наверное, иметь соответствующее мышление и навыки. Характер мышления закладывается в детстве, а навыки получают на практике».

Поддержка школьного и студенческого, шире — молодежного предпринимательства выглядит вполне логично. И мышление меняет, и навыки дает. С точки зрения государства она делается подобно поддержке науки. Нет цели из каждого зернышка получить растение, из каждого поддержанного грантом проекта — бизнес, из каждого исследования — изобретение. Но если широко раскидать, то и результат будет хороший.

В масштабах государства 1,5 млрд рублей — относительно небольшие деньги, которые через налоговые механизмы почти полностью вернутся в казну, говорит бизнесмен.

«Участник программы получает возможность «в песочнице» безопасно попробовать предпринимательство. Почти точно бизнеса не получится, но человек будет гораздо более готов через некоторое время создать что-то новое и вернуть долг экономике», — убежден сооснователь компании «Спутник».

«Станет ли от подобных программ больше предпринимателей? Определенно да. Намного ли больше? Вряд ли, потому что влияют и экономические факторы, и много людей не склонны к предпринимательству ни под каким соусом, — говорит он. — Станут ли потенциальные предприниматели более опытными от подобных программ? Да, и шансы на их успех и на конкурентоспособность нашей экономики на мировых рынках определенно вырастают».