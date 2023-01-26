«Лишних» арестантов в СИЗО Татарстана больше нет

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

О решении проблемы дефицита мест в следственных изоляторах республики заявил сегодня начальник Управления ФСИН по РТ Эдуард Хиалеев. «На 31 декабря 2022 года — впервые за предыдущие годы — численность содержащихся в СИЗО не превышала лимит наполнения», — передает его слова с коллегии ведомства журналист «Реального времени».



На итоговом совещании также был затронут вопрос строительства нового СИЗО в Казани на 1000 мест. До конца 2023-го на объекте планируют освоить 2,6 млрд рублей. Уже смонтировано временное ограждение, подвели временную воздушную линию электроснабжения и смонтировали систему видеонаблюдения и освещения по периметру. Также устроили 4 котлована под будущие режимные корпуса.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Первый вице-премьер республики Рустам Нигматуллин назвал эту стройку событием для Татарстана и его столицы.

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Ирина Плотникова