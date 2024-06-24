В Казани работы по реконструкции многоквартирных домов к саммиту БРИКС завершены на 92%

Фото: Динар Фатыхов

В Казани программа реконструкции многоквартирных домов к саммиту БРИКС выполнена на 92%. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил председатель комитета ЖКХ Василий Лысачкин.

По его словам, работы полностью завершены в 34 домах. Необходимо провести реконструкцию еще 5 зданий.

Так, дом по адресу: по Вишневского, 3, будет готов к 30 июня. Сроки сдачи увеличили из-за реконструкции пешеходного перехода возле парка им. Горького.

Еще четыре дома относятся к объектам культурного наследия. Для их реконструкции ждали закрытия Игр БРИКС, поскольку они требуют историко-культурной экспертизы, согласования проекта, и разрешения от комитета по охране объектов культурного наследия, отметил Лысачкин.

Мэр Казани Ильсур Метшин подчеркнул, что уже необходимо начать работу по этим четырем объектам:

— По четырем оставшимся объектам работу надо начинать. Тем более они связаны с культурным наследием нашей Казани. Просьба эту работу вместе с Комитетом по охране объектов проводить.

Напомним, Казань начала масштабную подготовку к Играм и саммиту БРИКС в апреле этого года.

Елизавета Пуншева