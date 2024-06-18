Симптомы появляются от 2-3 часов до 4-5 дней: из-за салата с фасолью в России началась вспышка ботулизма

Чем опасна инфекция, какие симптомы и как лечить

Фото: Максим Платонов

Около 150 жителей России госпитализированы с симптомами ботулизма, часть пациентов находится в тяжелом состоянии. Вспышки инфекции отмечаются в Казани, Нижнем Новгороде и Москве. Причина — салат «Лобио с фасолью» от московской фирмы. Управление Роспотребнадзора по Татарстану уже установило круг покупателей этого продукта, Как рассказал «Реальному времени» главный внештатный специалист Минздрава Татарстана по инфекционным болезням Халит Хаертынов, время от поедания инфицированного продукта до появления симптомов заболевания составляет примерно от 2-3 часов до 4-5 дней. Подробнее о ситуации — в материале издания.

В Татарстане госпитализировали 14 человек

Первые случаи госпитализации пациентов с симптомами ботулизма зарегистрировали вчера, 17 июня, в Москве. Сейчас там госпитализировано уже 120 человек. В Казани лежат в больницах 14 человек, столько же в Нижнем Новгороде.

— По состоянию на 8.00 утра в Республиканскую клиническую инфекционную больницу им. проф Агафонова госпитализировано 14 пациентов с ботулизмом, различной степени тяжести. Они находятся под круглосуточным наблюдением специалистов, оказывается вся необходимая медицинская помощь, — сообщил «Реальному времени» пресс-секретарь Минздрава Татарстана Азат Яхъяев. Двое из них находятся на ИВЛ.

Основной причиной ботулизма человека является пищевая интоксикация, но он может быть вызван кишечной инфекцией у детей грудного возраста, раневыми инфекциями и в результате вдыхания. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В связи со вспышками инфекции Следственный комитет России вчера сформировал специальную группу для расследования случаев отравления в Москве. Татарстанское управление ведомства, в свою очередь, возбудило уголовное дело после отравления жителей республики салатом. Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Вероятный источник инфекции — салат

Как уточнили в московском управлении Роспотребнадзора, пострадавшие заказывали лобио от ООО «Локалкитчен» («Кухня на районе») и салат с тунцом, фасолью и яблоком от ООО «Гастропорт». До окончания санитарно-эпидемиологического расследования продажа продуктов в этих организациях приостановлена.

Управление Роспотребнадзора по Татарстану установило круг покупателей салата «Лобио с фасолью», который, предварительно, вызвал симптомы ботулизма. Специалисты провели телефонный обзвон 116 покупателей продукции и посоветовали им обратиться за медицинской помощью при наличии симптомов заболевания. Предварительно сообщается, что проблема заключалась именно в фасоли, которую использовали для приготовления салата.

Оставшиеся 136 порций салата изъяли с точек реализации и находятся на лабораторном исследовании.

Первые задержания

Следком России сообщил о задержании трех человек, связанных с массовым отравлением блюдами из службы доставки в Москве, сообщили в пресс-службе ведомства. По данным Baza, это основатель компании «Кухни на районе» Антон Лозин, руководитель отдела качества по фамилии Машкова, а также генеральный директор компании «Савон-К» Анатолий Шин.



В ходе расследования также был выявлен факт незаконной регистрации по месту пребывания нескольких иностранных граждан. В связи с этим возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции.



Что надо знать о ботулизме

Споры, вырабатываемые Clostridium botulinum, устойчивы к высоким температурам и широко распространены в окружающей среде, прежде всего в почве. При отсутствии кислорода эти споры прорастают, развиваются, бактерии размножаются и выделяют токсины. Существует семь разных форм ботулотоксина — типы A–G. Четыре из них (типы A, B, E и в редких случаях F) вызывают ботулизм человека. Типы C, D и E вызывают болезнь у млекопитающих, птиц и рыб.

— Человек заражается при употреблении в пищу продукции, как правило, домашнего или кустарного производства. Это могут быть грибы, вяленая рыба, овощи — там отмечается чрезмерная доза бототоксина, который и вызывает заболевание. То есть человек заражается из-за употребления в пищу продуктов, которые уже содержат большое количество токсинов. Время от поедания этого инфицированного продукта до появления симптомов заболевания составляет примерно от 2-3 часов до 4-5 дней, — рассказал «Реальному времени» главный внештатный специалист Минздрава Татарстана по инфекционным болезням Халит Хаертынов.

По его словам, летальность в случае заражения не высокая, так как есть сыворотка против ботулизма. Однако на фоне заражения может развиться пневмония и другие заболевания.

— Поэтому здесь очень важно вовремя поставить диагноз и вовремя начать проведение соответствующей терапии, в том числе введение сыворотки, — подчеркнул эксперт. На восстановление, в зависимости от тяжести, может понадобиться от нескольких недель до месяцев.

Каковы главные симптомы пищевого ботулизма

Бототоксин вызывает поражение нервной системы. На первый план, по словам Хаертынова, выходят симптомы, связанные с нарушением зрения, — раздвоение, туман, полуопущенные век.

— В тяжелых случаях больные вообще не могу открыть глаза, — рассказал главный внештатный специалист Минздрава Татарстана по инфекционным болезням

Другие симптомы:

сильная утомляемость, выраженная слабость, сухость во рту и головокружение; возникает сухость во рту, больному трудно глотать; поражение мышц глотки и гортани, что приводит к затрудненной речи; нарушения в дыхания; могут быть обычные признаки пищевого отравления — рвота, диарея, запор и вздутие живота; если не принять срочных мер, по мере прогрессирования болезни может появляться слабость в шее и руках, затем поражаются дыхательные мышцы и мышцы нижней части тела.

Важно знать: температура тела не повышается и потери сознания не происходит. Причиной всех этих симптомов является не сама бактерия, а вырабатываемый ею токсин. Симптомы обычно появляются через 12–36 часов (минимум через 4 часа и максимум через 8 дней) после попадания ботулотоксинов в организм.

Основные правила безопасности

В Управлении Роспотребнадзора Татарстана напомнили о профилактике ботулизма. Ботулизм — это серьезное заболевание, вызываемое токсинами, которые вырабатываются бактериями рода botulinum. Там советуют соблюдать пять правил.

Не употребляйте открытые консервы в точках общественного питания.

Не употребляйте консервы со вздутой крышкой, пеной, плесенью и пузырьками газа внутри. Газ выделяют бактерии рода botulinum, именно они и вызывают заболевание. Вкус консервов может и не меняться — это важно знать и не рисковать.

Промывайте грибы и овощи перед употреблением. Бактерия botulinum может находиться в почве и оставаться жизнеспособной годами даже в самых неблагоприятных условиях.

Соблюдайте все правила изготовления домашних консервов. Температурный режим, добавление уксуса и соли, стерилизация посуды уже помогут убить бактерии. Самые опасные с точки зрения ботулизма домашние консервы — свежие ягоды, перетертые с сахаром. Если хотите сохранить их на зиму — лучше используйте заморозку, а не консервацию.

Будьте осторожны при покупке консервированных продуктов в магазинах. Проверяйте срок годности, целостность упаковки и условия хранения. Если у вас есть сомнения в качестве товара, лучше откажитесь от покупки.