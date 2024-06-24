С 25 июня в ЕС будет ограничен доступ к трем российским СМИ

С 25 июня в ЕС будет ограничен доступ к трем российским СМИ. А именно к «РИА Новости», «Известиям» и «Российской газете», сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Совета Евросоюза.

Ограничение в деятельности российских СМИ будет действовать и на Олимпийских играх в Париже. Запрет ввел Международный олимпийский комитет.

Под запрет попала любая деятельность, связанная с флагом, гимном и другими символами России. Запрет также распространяется на зрителей и спортсменов. Пока не известно, как будет осуществляться контроль за соблюдением запрета и какие меры могут быть приняты в случае его нарушения.

Разиль Самигуллин