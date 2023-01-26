В Казани не хватает учителей начальных классов, математики и русского языка

Фото: kzn.ru/Денис Гордийко

В Казани на протяжении трех лет сохраняется дефицит учителей начальных классов, математики и русского языка, рассказал начальник Управления образования Ирек Ризванов.



Для решения вопроса наладили сотрудничество директоров школ с Казанским педагогическим колледжем и Казанским федеральным университетом. Ежегодно проводится конкурсный отбор на целевое обучение для дальнейшего трудоустройства. Студенты с первого курса тесно взаимодействуют с образовательной организацией, в которой планируют работать. На сегодня по целевой квоте в вузах учатся 195 студентов.

Средний возраст руководителей образовательных организаций составляет 51 год. В 12 школах города директорами работают специалисты до 35 лет. Всего в детских садах, школах и учреждениях дополнительного образования Казани работает почти 31 тысяча человек, педагогов из них — 16,7 тысячи. Доля учителей до 35 лет в 2022 году составила 32% — выше, чем в среднем по стране.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня Ризванов сообщил, что в Казани за 7 лет вдвое выросло количество призеров и победителей всероссийской олимпиады школьников. В сентябре «Реальное время» писало о награждении казанских учителей и педагогов, подготовивших победителей и призеров олимпиад. В общей сложности им выделили 9,1 млн рублей. Размер вознаграждения определяли по результату ученика.

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Маргарита Головатенко