Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погоды

Фото: Дарья Пинегина

Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погоды. Так, в ближайшие один-три часа и до конца дня, ночью и утром 23 июня при прохождении активных атмосферных фронтов местами преимущественно в восточной половине Республики Татарстан ожидаются грозы. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Также прогнозируются шквалистые усиления ветра 15 — 20 м/с, локально до 24 м/с, сильные дожди и ливни, в отдельных районах град.

По предварительному прогнозу, в начале следующей недели установится переменная облачность. Однако ночью 24 июня прогнозируются дожди.

Разиль Самигуллин