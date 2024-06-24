Рустам Минниханов выразил соболезнования от жителей республики губернатору Севастополя

Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования от жителей республики губернатору Севастополя в связи с гибелью мирного населения в результате ракетной атаки ВСУ.

— Уважаемый Михаил Владимирович! Татарстанцы с глубокой скорбью восприняли весть о гибели мирного населения в результате ракетной атаки ВСУ на Севастополь. От имени жителей республики и от себя лично выражаю искренние соболезнования родственникам и близким погибших. Просим также передать слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим от обстрелов, — говорится в телеграмме.

Стоит напомнить, что в воскресение ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS. По последним данным, четверо погибли, еще более 150 пострадали. СК возбудил уголовное дело по статье о теракте. В Крыму и Севастополе понедельник объявили днем траура.