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Генпрокуратура признала «Медузу»* нежелательной организацией

15:19, 26.01.2023
Генпрокуратура признала «Медузу»* нежелательной организацией
Фото: wikipedia.org/Andreykor

Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России компании Medusa Project* (издание «Медуза»*).

— Принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Limited liability company (SIA) «Medusa Project»* («Проект Медуза»*), Латвийская Республика, — заявили в надзорном ведомстве.

Генпрокуратура считает, что деятельность «Медузы»* «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».

* В конце апреля 2021 года Министерство юстиции России внесло издание «Медуза»* в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

В реестр включили юридическое лицо, зарегистрированное в Латвийской Республике, SIA «Medusa Project» (регистрационный номер 40103797863, дата регистрации 10.06.2014) и ООО «Первое Антикоррупционное СМИ».

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Маргарита Головатенко
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