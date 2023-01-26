Генпрокуратура признала «Медузу»* нежелательной организацией
Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России компании Medusa Project* (издание «Медуза»*).
— Принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Limited liability company (SIA) «Medusa Project»* («Проект Медуза»*), Латвийская Республика, — заявили в надзорном ведомстве.
Генпрокуратура считает, что деятельность «Медузы»* «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».
* В конце апреля 2021 года Министерство юстиции России внесло издание «Медуза»* в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.
В реестр включили юридическое лицо, зарегистрированное в Латвийской Республике, SIA «Medusa Project» (регистрационный номер 40103797863, дата регистрации 10.06.2014) и ООО «Первое Антикоррупционное СМИ».
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