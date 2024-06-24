Более 1 300 паломников погибли во время хаджа в Мекку

Фото: Динар Фатыхов

Во время паломничества в Мекку в этом году умер 1 301 человек. Более 83% из них не были зарегистрированы. Сейчас в больницах остаются 95 паломников, которым была оказана медицинская помощь. Всего врачи оказали экстренную медицинскую помощь более 30 тысяч раз, сообщает Газета.ru.

Погибших похоронили в Мекке. Личности некоторых погибших установить сложно, поскольку у них при себе не было документов.

Вчера стало известно о гибели семерых россиян во время хаджа. Все они были из Дагестана и Московской области. Двое из них были зарегистрированы как паломники, у остальных были обычные туристические визы, по которым нельзя совершать хадж.

Отметим, что к 19 июня количество погибших паломников при совершении хаджа в Саудовской Аравии составляло не менее 55 человек. Тела погибших были доставлены в один из крупнейших моргов Мекки. 323 человека из общего числа умерших были гражданами Египта.

Разиль Самигуллин